Kulde koster kassen: Energiprisen er den største udfordring i 34 år

HANSTHOLM:Mange fødevarer håndteres enten nedkølede eller i frossen form.

Det gælder også på fiskeindustrien Pandalus A/S i Hanstholm, hvor adm. direktør og medejer Morten Lynge Mortensen blankt erkender, at konsekvenserne af den nuværende energikrise er en af de største udfordringer for virksomheden i de 34 år, han har haft tilknytning til Pandalus - de seneste 24 år som medejer.

- Alene vores strømforbrug ligger på cirka en million kWh. årligt sådan rundt regnet. Og tallet gør det nemt at regne ud, hvor meget mere vi lige nu betaler for den elektricitet, vi bruger i vores fryse- og kølehuse, till fileteringsmaskiner og til lys, siger Morten Mortensen.

Når han i sit regnestykke sammenligner el-priser på 30 til 50 øre for en kWh før tingene stak af til nu, hvor den nye normal er priser fra tre til fire kroner pr. kWh, er virksomhedens merudgift til strøm let at regne ud.

- Forudsætter vi, at en kWh-pris på en krone var til at leve med, men at vi nu i runde tal betaler tre kroner, så kan vi lægge mindst to millioner kroner oveni vores normale årlige udgift til strøm, og det er svært at lave om på. Selv om vi flytter produktion til vores fabrik i Polen ville det ikke ændre ret meget, for her er energipriserne også øget, siger Morten Mortensen.

Produktionen skal køre - og det kræver strøm at holde fileteringsmaskinerne i gang og holde det nødvendige antal kuldegrader i fryse- og kølehuse - og når der bruges en million kWh årligt, kan Pandalus A/S mærke, når prisen på el ryger i fejret. Arkivfoto: Bo Lehm

Han konstaterer, at den nuværende situation opleves som at kæmpe med ryggen mod muren.

- Allerhelst vil vi gøre, det vi er bedst til, købe og sælge fisk, frem for at bøvle med energipriser og konsekvenserne af, at de er steget voldsomt. Det kan accepteres, at der er forhold ude i verden, som har presset priserne op, men ikke, at der er forsyningsvirksomheder som tilsyneladende tjener ekstra på situationen.

Priser tilpasses langsomt

Pandalus kan ikke uden videre rulle stigende udgifter til energi over på kunderne - her de husholdninger i blandt andet Sydeuropa, som køber fisken fra Hanstholm i det lokale supermarked.

- En fransk husholdning har et bestemt antal Euro til rådighed. Den skal også bruge flere penge til at betale højere priser på strøm, varme og benzin - og penge hentes i husholdningens rådighedsbeløb. Så nej, vores stigende udgifter til energi kan ikke umiddelbart regnes ind i vores priser - der bliver tale om en pristilpasning, der vil forløbe over mange måneder, men vi kommer til at ændre måden, vi hidtil at kalkuleret vores priser på. Og andre end os tilpasser priserne. Vognmanden der transporterer fisken, firmaet, der fremstiller emballage - og supermarkedet, der sælger den. Her skal der også betales mere for strøm til fryse- og kølediske, siger Morten Mortensen.

Fra gas til fjernvarme

Mens elektricitet er en nødvendighed ser Morten Mortensen frem til, at Pandalus og en række andre virksomheder i industriområdet i Hanstholm står foran at frigøre sig fra naturgas som opvarmningskilde.

- Vi har lavet en aftale med fjernvarmeværket i Hanstholm, som sikrer, at størstedelen af virksomhederne i industriområdet kommer på fjernvarme. Vi gør os fri af naturgas og dermed fra en energikilde, hvor priserne også er steget voldsomt, siger Morten Mortensen.

Pandalus har hidtil brugt 80.000 kubikmeter naturgas årligt. Det er hidtil afregnet til priser omkring to kroner pr. kubikmeter. Nu har prisen for en kubikmeter naturgas været oppe på 10 kroner.

- Med fjernvarmen får vi adgang til en varmekilde uden de samme prisudsving som gas. I lyset af den nuværende situation er det kun en fordel, siger Morten Mortensen.

Han konstaterer, at energikrisen har øget viljen til at tænke nyt. Hos Pandalus overvejes lige nu muligheden af at udnytte virksomhedens tagflader til at opstille et solcelleanlæg med kapacitet til at dække måske op til 20 procent af virksomhedens daglige elforbrug.

- Fremadrettet kan vi i den nuværende situation bare håbe, at der er hold i udmeldingerne om højere kvoter på en række af de fiskearter, vores fiskere og industrien er afhængige af. Så er der begrundet håb om, at vi kommer helskindet ud af en situation, som sagt på jysk er virkelig træls, siger Morten Mortensen.