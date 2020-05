Kulturflagskibs regnskab er spækket med rekorder - men corona giver usikkert farvand

AALBORG:Aktivitetsniveauet i Musikkens Hus har aldrig været større end i 2019. I løbet af året - hvor stedet kunne fejre sit fem års jubilæum - blev der afviklet ikke færre end 301 kulturarrangementer.

Det høje aktivitetsniveau kan også aflæses direkte i årsregnskabet for "Fonden Musikkens Hus i Nordjylland", der driver Musikkens Hus. Regnskabet er netop offentliggjort, og det viser, at omsætningen satte rekord med 122,3 millioner kroner, og efter skat blev der et overskud på 29,3 millioner kroner.

Pænt overskud i Musikkens Hus Kilde: Cvr

De 301 kulturarrangementer er en stigning på 33 procent sammenlignet med 2018 - og en stigning på hele 78 procent siden 2017. I det hele taget er der år for år bygget ovenpå, og det glæder adm. direktør Lasse Rich Henningsen, der føler sig privilegeret over den udvikling, som både Musikkens Hus og Nordjylland har gennemgået siden 2014, hvor huset åbnede.

I en pressemeddelelse siger han:

- Vi har hvert år siden åbningen oplevet en stigende efterspørgsel efter kulturelle arrangementer. Det har vi modsvaret med år efter år at hæve ambitionsniveauet og øge antallet af koncerter og arrangementer - både i højden og i bredden. Det har været en proces, hvor øget udbud har resulteret i øget efterspørgsel, og det er forklaringen på, at vi i 2019 havde et aktivitetsniveau, der lå 13 gange over det estimerede inden åbningen.

Overskuddet på 29,3 millioner kroner er væsentligt højere end i 2018, hvor overskuddet lød på 17,7 millioner kroner - og det skyldes blandt andet indregning af gevinst ved omlægning af realkreditlån på 11,8 millioner kroner.

Fonden er moderselskab for Musikkens Hus, projektvirksomhederne Aalborg Operafestival og Turnerende Produktioner samt Musikkens Spisehus, der i 2019 opnåede en omsætningsfremgang på ikke mindre end 21 procent sammenlignet med 2018 og fik et nulresultat efter forpagtningsafgift. Dertil kommer drift af bygningen, der blandt andet inkluderer lejeindtægter fra Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborgafdeling, Aalborg Universitets musikuddannelser samt Aalborg Symfoniorkester.

Drift i underskud

En meget stor del af omsætningen går til kulturarrangementer, og her har Musikkens Hus i 2019 investeret 47,8 millioner kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde og 1,4 millioner kroner højere end i 2018. De mange kulturelle tilbud resulterede i rekordmange gæster – nemlig 417.683. De mange aktiviteter i jubilæumsåret belastede dog driftsøkonomien i en sådan grad, at Musikkens Hus kommer ud af 2019 med et driftsunderskud på 2,8 millioner kroner. Det er en forbedring sammenlignet med 2018, hvor underskuddet lød på 3,6 millioner kroner, men ifølge Lasse Rich Henningsen ikke tilfredsstillende:

- Vores fornemmeste opgave er til stadighed at sikre et så stort og stærkt udbud af kulturarrangementer som muligt inden for, hvad vores økonomi tillader. Det betyder også, at vi ideelt set skal sigte efter et nulresultat, siger Lasse Rich Henningsen og fortsætter:

Lasse Rich Henningsen er tilfreds med, at man i 2019 at har forbedret bundlinjen samtidig med, at man har fået flere arrangementer og gæster i Musikkens Hus. PR-foto: Musikkens Hus

- Vi er derfor tilfredse med i 2019 at have forbedret bundlinjen samtidig med, at vi har fået flere arrangementer og gæster. At koncertvirksomheden medfører et underskud på 2,8 millioner kroner er en konsekvens af den investeringsstrategi, der er valgt i løbet af året. Resultatet ligger dog under det forventede, og derfor har vi naturligvis fortsat fokus på at forbedre dette. Her er det dog vigtigt at have for øje, at underskuddet rigeligt kan dækkes ind af opsparede midler fra de tidligere år.

Et år med markante milepæle

2019 blev det mest begivenhedsrige år i Musikkens Hus’ femårige historie. Udover fem års jubilæet 29. marts blev det også i 2019, at en aftale om en organisatorisk sammenlægning af Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus faldt på plads. Den organisatoriske sammenlægning trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

2019 blev også året, hvor Aalborg for første gang fik besøg af en tidligere amerikansk præsident. 28. september 2019 landede President Barack Obama i Aalborg. I en udsolgt sal overværede 1.300 gæster "A Conversation with President Barack Obama", og det var en oplevelse som både Lasse Rich Henningsen og de deltagende sent glemmer:

- President Obamas besøg var kulminationen på flere års forhandlinger og forberedelser. Derfor var det en kæmpe glæde og forløsning, da han trådte ind på scenen i Musikkens Hus, og man kunne mærke, at publikum følte det samme. Jeg havde den store ære at interviewe ham foran 1.300 publikummer og en lang række medier, og jeg må sige, at det næst efter mine tre børns fødsler er det største, jeg har oplevet, siger han.

Året bød også på flere tv-produktioner. Den største fandt sted i starten af året – nemlig den 2. februar 2019, da Danmarks Indsamling blev afholdt i Musikkens Hus og resulterede i godt 70 millioner indsamlede kroner. Ikke færre end 27 tv-produktioner er det blevet til i husets korte levetid og var det ikke for den aktuelle corona-krise, ville også P3 Guld for første gang have været afholdt vest for Lillebælt.

2020 præges af corona

I det hele taget vil 2020 blive præget af corona-situationen med en lang række udskudte og aflyste arrangementer. Siden 9. marts 2020 har forsamlingsforbuddet påvirket aktiviteterne, og på nuværende tidspunkt ser Musikkens Hus ind i en sommerperiode, hvor der ikke kan afholdes arrangementer med mere end 500 personer. Det er dog fortsat uvist, om forsamlingsforbuddet på 10 personer forlænges efter 10. maj 2020, men for Lasse Rich Henningsen er der ingen tvivl om, at årets samlede aktivitetsniveau vil blive lavere end i 2019.

- Kultur- og oplevelsesbranchen er jo ganske hårdt ramt af forsamlingsforbud og påbud mod åbning af restauranter. Jeg drøfter naturligvis løbende situationen med mine kolleger i branchen, og det hele er helt uden fortilfælde, siger han og fortsætter:

- I Musikkens Hus har vi fra første dag fulgt situationen helt tæt og været i løbende dialog med myndighederne. Vi har også foretaget konsekvensberegninger af de forskellige økonomiske scenarier, og vi forventer at kunne hente en del af de tabte indtægter via de offentlige støttepakker. Vi ser derfor forholdsvis positivt på situationen og er ikke i tvivl om, at vi kommer igennem krisen med skindet på næsen. Vi afholder de aktiviteter, vi kan, og vi bruger naturligvis også en stor del af vores tid på at planlægge tiden efter krisen, så vi kan tilbyde så mange spændende oplevelser som muligt, når vi igen får lov til det. Samtidig forsøger vi allerede nu at evaluere på de positive sideeffekter, som krisen også har lært os, slutter han.

Bestyrelsen i Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har på bestyrelsesmøde den 4. maj 2020 godkendt regnskabet for 2019.