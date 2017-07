Kundeflugt fra Telia: Så mange har de tabt

TELEBRANCHEN: Det går tilbage for Telia for tiden. Den store, svenske koncern har lige offentliggjort halvårsregnskab for perioden april, maj og juni 2017 - og det er ikke opløftende tal på kundefronten.

Det skriver Mobilsiden.dk

Det seneste år er der nemlig sket en regulær flugt fra Telia. Hele 158.000 kunder er Telia færre i dag end for præcis et år siden, oplyser koncernen i regnskabet. Hvor der i samme periode for et år siden var 1.640.000 kunder, er tallet nu faldet til 1.482.000. Dermed har Telia mistet hver tiende kunde på blot et år, eller mere præcist er der sket en tilbagegang i antallet af kunder på 9,6 pct.

En endnu større flugt har dog fundet sted siden seneste kvartalsregnskab. Her er Telia blevet hele 96.000 kunder færre. Til gengæld steg antallet af abonnenter på bredbånd og TV med henholdsvis 3000 og 5000 i perioden.

"Antallet af mobilabonnenter er faldet med 96.000 i kvartalet primært på grund af bortskaffelsen af alle eksisterende kunder med taletidskort efter ophævelsen af muligheden for at købe taletidskort," skriver Telia-koncernen i regnskabet.

LÆS OGSÅ: 3 og OiSTER kaprer 37.000 nye kunder

Hvis man fjerner de 96.000 tabte kunder som konsekvens af afskaffelsen af taletidskortene, vil Telia - ifølge Ritzau Finans - ende med, at cirka 10.000 kunder har forladt teleselskabet det seneste kvartal.

Trods kundeflugten kan Telia notere sig et driftsoverskud på 119 millioner kroner før af- og nedskrivninger, hvilket dog er et fald på 7,7 pct. i forhold til forrige kvartal. Det skyldes ifølge Telia højere driftsomkostninger.

Telias regnskab står i stærk kontrast til det, som 3 og OiSTER kunne præsentere. Her oplevede teleselskaberne omvendt en tilstrømning af nye kunder. Faktisk lykkedes det at tiltrække hele 37.000 kunder på blot et kvartal som en konsekvens af, at der blev rusket op i hele telemarkedet, efter EU afskaffede roamingafgifterne 15. juni.