Kunderne tør ikke sige nej til Tommys firma

AALBORG:Hver mandag og onsdag går Tommy en to timer lang tur i Aalborgs midtby. Han har en af sine medejere i øret, der går tur samtidig i København eller Aarhus. Samtalerne handler om aktuelle problemer, der skal løses og fremtidsplaner. Nogle gange bliver snakken så engageret, at samtaleparterne farer vild.

- Det hænder, at jeg står nede ved fjorden i stedet for at få drejet af ved Kildeparken, siger Tommy Frøkjær, der bor i Aalborg-bydelen Hasseris og er stifter af og direktør for it-virksomheden, Wexo.

Han griner lidt af sig selv. Han lever og ånder for sit arbejde. Hobbies har han ingen tid til.

Wexo i vækst

Wexo er en it-virksomhed med fokus på udvikling af e-handelsløsninger i form af webshops, hjemmesider og betalingsløsninger. Det er der mange penge i.

Vi står i det enorme kontorlandskab. Spredt i det 3000 m2 store lokale på Gøteborgvej i Aalborg sidder nogle få ansatte. En sagte summen af stemmer runger i lokalet. De ansatte, der primært er unge mænd, er nærmest opslugt af de enorme, buede skærme, der er fyldt med tanker og ideer til nye funktioner til kunderne.

De fleste af Wexos ansatte er programmører og projektledere. I alt 55 fordelt på afdelinger i Aalborg, Aarhus og København. Det seneste år er firmaet vokset med 16 ansatte.

Direktøren for Wexo, Tommy Frøkjær (tv.) har det seneste år ansat 16 nye folk. Det er fortrinsvis programmører, der er behov for. Pressefoto

- Det gør mig stolt, når jeg ser rundt på alle de glade ansatte. Mange kunder kommer, fordi de får os anbefalet. Det samme gør vores ansatte. Vi forsøger at behandle hinanden godt her, siger Tommy Frøkjær.

Bliver tre gange flere

Om fire år forventer Wexo at være næsten tre gange så mange på kontoret. Så skal de finde nye lokaler igen i Aalborg, med mindre, at ejerkredsen vælger ikke at ville være flere.

- Jeg ved ikke, om vi stopper med at tage nye kunder ind. Vi sagde jo også engang, at vi ikke ville være flere end 20, siger Tommy Frøkjær.

Han er stolt af den virksomhed, han har været med til at bygge op. Her er der ingen problemer med at holde på ansatte eller skaffe erfarne kræfter, som branchen ellers oplever. De ansatte står faktisk i kø.

Om tre år er der formodentlig ikke plads til flere ansatte i Wexos lokaler på Gøteborgvej i Aalborg. Her kan max være 75 ansatte. Foto: Martél Andersen

Wexos fif er, at alle nyansatte får tilknyttet en mentor. Det er en erfaren ansat, som de sidder på skødet af de første par måneder. Han lærer dem om lovgivning, gode vaner og sætter dem ind i, hvordan Wexos kunder gerne vil have tingene lavet. Det betyder, at alle ansatte føler sig klar til at møde kunderne, når de bliver kastet ud i virkeligheden på helt egne ben.

Mentorordning virker

- Det er meget dyrt for os at sætte erfarne folk til at bruge så mange timer på nyansatte, men det betaler sig i sidste ende. Vores kunder får en god oplevelse og vores ansatte føler sig godt klædt på til at møde kunderne, siger Tommy Frøkjær.

De ansatte har flere frynsegoder. Arbejdspladsen stiller VR-simulator, bil-simulator, droner, 3d-printere, billardbord, gratis kaffe og meget andet til rådighed. Et par gange om måneden er der medarbejderarrangementer. Nogle ansatte mødes også i hundeklub.

- Vi er også meget fleksible med mødetider og tager os godt af de ansatte, hvis de render ind i noget skidt, eksempelvis dødsfald i familien, siger Tommy Frøkjær.

Specialisering er godt

Wexo har både større og mindre kunder, blandt andet: Red Office, Blockbuster og Sofacompany.

Både ledelse og ansatte hos Wexo er eksperter på hver deres fagområder Det giver flere fordele.

Wexo laver e-handels løsninger. De er vækstet kraftigt under corona og tæller nu 60 mand på kontorer i Aalborg, Aarhus og København. I Aalborg ligger kontoret på Gøteborgvej (fotoet). Foto: Martél Andersen

De tre ejere har fordelt opgaverne blandt sig. København-afdelingen står for salget og kører ud til kunderne efter behov i hele landet, Aarhus-afdelingen står for rekruttering af udviklere. I Aalborg er der administration, marketing og økonomi.

De ansatte er også specialiserede. De sidder typisk med hver sit hjørne af udviklingsarbejdet. Et af de nyeste eksempler er boligadministration, hvor to mand er afsat til at udvikle systemer til det. Det niche-område har Wexo allerede fået 300 nye kunder på.

Open source platform

- Tidligere skulle alle kunne alt. Men det er svært at blive rigtigt dygtig til noget, hvis du ikke ikke fokuserer, siger Tommy Frøkjær.

Alle kundeløsninger er udviklet på open source platformene Magento eller Shopware, som Wexo har brugt i mange år og derfor kender indgående og let kan tilpasse og udvikle på.

I øjeblikket er de mest efterspurgte funktioner i webshops, "live shopping", hvor man, som en form for TV-shop kan følge med på skærmen, mens en vært præsenterer nye, gode tilbud. Kun dem, der ser med, får tilbuddene.

Most wanted features

Det er også meget efterspurgt i webshops med udvidede oplysninger om fragttider og - priser.

- Krigen i Ukraine og corona har gjort fragttider meget lange på visse varer, så kunderne vil gerne være sikre på, at de kan få varerne hurtigt og hvad fragtprisen er, inden de lægger varerne i kurven, siger Tommy Frøkjær.

Trofaste kunder

Wexos kunder er meget trofaste. Langt de fleste vælger at blive, når først de er vundet over.

-Man hører aldrig, nogle sige, at de lige vil ryste posen med it-afdelingen. Så længe tingene kører stabilt, bliver vi ikke skiftet ud. Det kan være det sker med mailudbyder eller SEO-firmaet, men ikke med os, siger Tommy Frøkjær

Tommy Frøkjær, stifter af og direktør for Wexo, som udvikler e-handelsløsninger. Foto: Martél Andersen

Han forestiller sig ikke, at han nogensinde vil sælge virksomheden eller lave noget andet.

- Om 30 år sidder jeg her stadig, er jeg bange for. Måske er jeg lidt kedelig, men jeg elsker at bygge op og arbejder sammen med kloge folk, der brænder for det samme som mig, siger Tommy Frøkjær.

Kun langvarige relationer

Indtil videre fortsætter virksomheden med at vokse. Det tror Tommy Frøkjær fortsat, den vil.

Den fysiske handel glider i større og større grad mod nettet. Ifølge Dansk Erhverv voksede danskernes handel på nettet med hele 18 procent i 2021.

Skulle alt gå galt med virksomheden, så har Tommy dog sikret sig en smule. Han har købt aktier. Han er også begyndt at opkøbe ejendomme i Haderslev - men kun boliger, han selv ville bo i.

- Jeg skal kunne se mig selv i øjnene i alle relationer, jeg indgår i. Jeg er til langvarige forhold, siger Tommy Frøkjær, der i øvrigt har to børn med sin hustru gennem flere år. Hun arbejder i bogholderiet hos Wexo. Børnene er fem og syv år. Om de vil ind i firmaet, ved han ikke endnu.