Kurs mod blodrøde tal: Kendt badehotel trækker i håndbremsen

KANDESTEDERNE:Året 2022 skulle have været ekstraordinært positivt på det kendte Hjorths Badehotel. Men i stedet har situationen udviklet sig til lidt af en økonomisk katastrofe. Derfor har ledelsen på badehotellet taget en drastisk beslutning.

"Vi må desværre meddele, at Hjorths Badehotel lukker for sæsonen søndag 9. oktober", skriver badehotellet på sin egen Facebookside.

Året har ellers budt på en gevaldig investering i det gamle badehotel ved Kandestederne lidt syd for Skagen. 20 millioner kroner er således brugt på at forbedre og udvide faciliteterne på stedet. Og med investeringen blev ambitionerne øget gevaldigt.

Planen var blandt andet, at forpagteren og direktøren Mikael Valentin for første gang ville forsøge sig med at holde vinteråbent på hotellet. Men den plan er altså nu med kort varsel blevet ændret - og om baggrunden for beslutningen fortæller Mikael Valentin følgende:

- Der begyndte jo at ske det, at at der kom større regninger end forventet fra både det ene og det andet sted.

Frygt for konkurs

Eksempelvis er elregningen i sommerperioden blevet tredoblet - og samtidig var der på mange andre ting varslet yderligere prisstigninger. Så da Mikael Valentin for nylig fik lavet nye beregninger for hotellets økonomi, kunne han se et farligt scenarie tegne sig.

- Jeg havde egentlig kalkuleret med et underskud i den første vinter, jeg skulle holde åbent - måske på en kvart million kroner. Og det ville jeg også gerne ofre på at holde på mit hold og for at videreudvikle på den kvalitet, som jeg synes, vi havde oparbejdet henover sæsonen. Men da jeg lige pludselig så tallene - baseret på nuværende energipriser - kunne jeg se, at vi endte i et galoperende minus på 850.000 kroner. Så tænkte jeg, at det ikke var ansvarligt at fortsætte - for så kunne vi risikere, at bare et lille skub opad i energipriserne ville betyde konkurs.

Hjorths Badehotel kunne ved indgangen til juni 2022 genåbne efter en periode, der havde budt på en renovering til en pris på omkring 20 millioner kroner. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

At en nedlukning bliver nødvendig for at forsøge at afværge konkursrisikoen ærgrer Mikael Valentin, for faktisk havde han i de fleste af vinterens weekender bookinger fra en lang række yogahold - og desuden var han også begyndt at få flere og flere konferencer ind.

- Så jeg havde faktisk en meget positiv forventning, inden jeg løb ind i de her varslede prisstigninger, fortæller han.

- Og så skal man jo huske, at alt det her kommer efter to års corona, hvor vi mistede rigtigt meget omsætning - og dermed også vores egenkapital. Og derfor er vi jo ikke polstrede til at stå igennem sådan noget som det her. Der er jo nogle hotelkæder, der har en kapitalfond bag sig - og de kan selvfølgelig bare fortsætte. Men jeg er bare mig, og jeg er ikke polstret i hverken den ene eller anden retning, fastslår Mikael Valentin.

- Ramt af sorg

At nedturen kommer i selvsamme år, som der er blevet investeret stort i hotellet, giver stærke følelser hos Mikael Valentin.

- Jeg er ramt af en følelse af sorg. Jeg har stået med det bedste hold nogensinde - og med de bedste forudsætninger nogensinde. Gæsterne har simpelthen taget så godt imod det, der er sket i forbindelse med renoveringen - og jeg synes, vores hold har kunnet levere på en fantastisk måde. Og jeg havde jo lovet det her hold, at vi kunne fortsætte. Så når jeg nu skal fortælle dem, at jeg river deres job væk, fordi jeg ikke kan køre det videre, fylder det meget som ansvarlig leder - men også som menneske. Så bliver man fyldt med sorg og dårlig samvittighed. Så nattesøvnen er ikke den bedste i øjeblikket.

Det er en omfattende totalrenovering, Hjorths Badehotel har været igennem. Men trods fremgang på mange parametre har blandt andet stigende energiudgifter spændt ben for planerne om at holde vinteråbent. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Mikael Valentin håber stadigvæk på, at han kan genåbne badehotellet 3. marts 2023. Men nedlukningen betyder, at der kan skrues ned for varmen - og også spares på både strøm og lønninger.

- For mig kommer den næste tid til at stå på arbejde ved lommeregneren, analyse og så at forsøge at holde sammen på mit hold. Jeg er selvfølgelig bange for at miste mit hold inden 1. marts.

- Men jeg skal nu til at se på, hvad vi kan gøre for at optimere det, vi har gjort i år. Så det handler om at se fremad, og hvis ikke man forsøger at gøre det, så tror jeg, man går ned - og det har jeg ikke lyst til, fastslår Mikael Valentin.