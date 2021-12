Gutterne fra kutterne får ny boss

I 2006 gik 20 familier i Thorupstrand sammen om at stifte kystfiskerlauget og låne penge til at opkøbe kvoter for. Målet var at undgå, at de pludseligt konfiskerede og privatiserede fiskerettigheder (fiskekvoter) blev opkøbt af spekulanter, rederier og investorer, som fra 2006 til 2008 tjente mange penge på at købe fiskekvoter billigt og sælge dem dyrt. Prisen på fiskekvoterne steg på kort tid 1000 procent. Hvor en brugt havbåd i 2006 kostede omkring 700.000 kroner, blev den med sine nytildelte kvoter i 2008 handlet til syv millioner kroner.

De fiskere, der havde part i en båd på det heldige tidspunkt, fik værdien af fiskerettighederne tildelt som omsættelig ejendom, mens alle øvrige partsfiskere fik frataget deres ret til at fiske.

Det første år efter privatiseringen forsvandt 25 procent af de danske fiskefartøjer, fordi ejerne valgte at sælge de kvoter, de havde fået foræret af staten.

I Thorupstrands naboby, Lildstrand, blev flåden solgt på en måned, mens Thorupstrand selv mistede over halvdelen af sine fartøjer. For at standse denne afvikling af kystfiskersamfundet, besluttede flertallet af fiskerne i Thorupstrand sig for at gå sammen og danne kystfiskerlauget. I fællesskab købte og opbyggede de en varig pulje af fiskerettigheder, ejet af alle partsfiskerfamilier, som er med i lauget.

Kilde: Thorupstrand Kystfiskerlaug