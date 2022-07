Lad Skat betale benzinen: Så sparer du tusindvis af kroner på ferieturen

NORDJYLLAND:Hvis sommerferien står på kør selv-ferie til udlandet, og tanken om benzinregningens størrelse giver sved på panden, er der en smutvej, som er værd at kende.

I hvert fald hvis man har en firmabil. Så er det muligt at få Skat til at betale en del af benzinregningen.

Skattereglerne for firmabiler betyder nemlig, at man kan spare tusindvis af kroner ved at tage firmabilen på ferie. Det gælder for dem, der får stillet fri bil til rådighed af deres arbejdsgiver – altså en firmabil på hvide plader.

Her er beskatningen ens, uanset hvor meget man kører privat, og derfor bliver man ikke beskattet yderligere, hvis man for eksempel vælger at tage bilen sydpå.

Normalvis dækker arbejdsgiveren alle såkaldte driftsmæssige udgifter ved brug af firmabilen – heriblandt benzin. Dog ikke nødvendigvis i udlandet.

Men selv hvis arbejdsgiveren ikke vil dække dine benzinkøb i udlandet, er der penge at spare.

Udlæg efter regning

I så fald afleverer man blot brændstof-kvitteringerne og beder sin arbejdsgiver om at anse dem som egenbetaling. Altså udlæg efter regning. Herefter kan arbejdsgiveren modregne beløbet i bilens skattepligtige værdi – og dermed får man som medarbejder fuldt fradrag for udgifterne.

Det betyder, at hvis du for eksempel selv har betalt brændstofudgifter for 1500 kroner og normalt beskattes af 6000 kroner hver måned for fri bil, kan du få beskatningsgrundlaget nedskrevet til 4500 kroner den pågældende måned.

Derved sparer man mellem 600 og 900 kroner – afhængigt af om man betaler topskat eller ej.

Revisionsfirmaet Deloitte påpeger, at skattefinten – som er fuldt lovlig – skal gå via arbejdsgiveren, som skal reducere den skattepligtige værdi af fri bil.

Det kan man på ingen måde selv gøre.

Hvad med gule plader? Når man får stillet en fri bil til rådighed og betaler skat af bilens værdi, kan man som udgangspunkt bruge bilen, så meget man vil. Det samme kan ens familie.

Arbejdsgiveren kan dog sætte begrænsninger for den private brug, så man eksempelvis ikke må bruge firmabilen under ferie.

Hvis firmabilen er en gulpladebil, gælder andre regler. Her skal man købe såkaldte dagsbeviser, som giver ret til at køre i bilen i et døgn.

Man kan maksimalt købe 20 dagsbeviser om året, så hvis man vil på ferie i en firmabil med gule plader, bliver det maksimalt til en 20 dages ferie. VIS MERE

Pas på skatteregning

Det er også værd at være opmærksom på, at arbejdsgiveren ikke må betale eller refundere alle ferieturens udgifter, uden at medarbejderen bliver beskattet ud over den almindelige firmabilsbeskatning.

Det gælder for eksempel udgifter til parkering, færge og biltog samt afgifter til motorveje og broer.

Hvis arbejdsgiveren betaler eller refunderer den slags udgifter, venter der ikke en skattebesparelse, men derimod en skatteregning.

Over 200.000 danskere har ifølge Deloitte mulighed for at få firmabil via deres job. Og har man firmabil på gule plader – hvor kun erhvervsmæssig kørsel er tilladt – er det faktisk også muligt at tage bilen på ferien.

Her skal man blot købe såkaldte dagsbeviser, som giver ret til at køre i bilen i et døgn. Man kan maksimalt købe 20 dagsbeviser om året, og dagsbeviset skal købes, inden man påbegynder ferieturen.

Til en ferietur til Gardasøen med 14 overnatninger på en campingplads dernede vil de fleste, som reglerne er, skulle bruge mindst 16 dagsbeviser. De koster, for en bil med en totalvægt på op til tre ton, 225 kroner stykket.

Altså en samlet udgift på 3600 kroner.

Kraftig stigning i dagsbeviser

- Almindeligvis anvendes ordningen nok sådan, at brugeren af bilen betaler for dagsbeviset, mens virksomheden betaler for brændstof under turen. Der er dog intet til hinder for, at virksomheden som et personalegode betaler dagsbeviset for medarbejderen, skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

I så fald anses det for et skattepligtigt løntillæg, som arbejdsgiveren skal indeholde kildeskat af. Det samme gælder, hvis virksomheden betaler medarbejderens udgifter til bro- og motorvejsafgifter under privatkørsel.

- Omvendt kan parterne frit aftale, at medarbejderen betaler både for dagsbeviset, for motorvejsafgifter og for tankninger under feriekørsel, skriver BDO.

Reglerne gælder ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer, og selvstændige.

I 2015 blev der solgt dagsbeviser til cirka 46.000 dages privat kørsel. I 2021 var tallet steget til 117.000 dage – en stigning på over 250 procent på kun seks år.