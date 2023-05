Laila har et langt CV med alt fra Nilfisk til tøj - nu skal hun lede en ny forretning

BRØNDERSLEV:Hun har arbejdet i, bestyret eller ejet flere tøjbutikker rundt om i Vendsyssel. Hun blev udlært hos Lauesen i Skagen, hvor hun kommer fra. Siden har hun arbejdet bl.a. for Red Green på havnen og haft Butik Collett i byen, og så har hun også haft Noa Noa i Hjørring.

Dertil har Laila Munkholm Collett arbejdet for Nilfisk i over 20 år, mest på Sjælland, men også i USA.

- Det var med salg og marketing, og så var jeg også udstationeret i USA. Det var en fed oplevelse, jeg havde mange forskellige titler, men det handlede om salg det hele, fortæller Laila Munkholm Collett.

Den erfarne sælger har nu kastet sig ud i et nyt kapitel. Hun skal stå i spidsen for Dansk Outlet på Østergade 48 i Brønderslev, der bliver kædens 34. butik.

Glæder sig til åbning

Her skal hun bestyre den 1000 kvadratmeter store butik, der åbner 31. maj. Der er blevet ansat personale, og nu er det indretningen af de mange kvadratmeter, der arbejdes med.

Det nye hold i butikken i Brønderslev er sat - her fra venstre: Lone, Nanna, Laila med Alberte på armen og Tanya. Privatfoto

- Jeg glæder mig rigtig meget. Nu skal vi have butikken gjort klar til åbningen, siger Laila.

Den 61-årige butiksbestyrer har med sin solide baggrund et godt udgangspunkt for at drive den nye butik.

- Det bliver simpelthen så spændende. Jeg glæder mig så meget til at komme i gang. At vise vores nye flotte butik frem og så med et brag af en åbningsfest - det bliver bare ikke bedre, lyder det fra butiksbestyreren.

Dansk Outlet forhandler tøj og sko til damer, herrer og børn. Dametøjet fås op til størrelse 54-56.

- Det kan man ikke få ret mange steder, så der er mange af dem, der kommer, som køber en hel masse på en gang, fortæller Laila, der pointerer, at tøjet i forretningen er kvalitetstøj til gode priser.

- Jeg kan godt lide, at Dansk Outlet har tøj til hele familien, siger Laila, der siden sin ansættelse i firmaet har hjulpet til i Brovst og i Hjørring - samt på hovedkontoret i Ikast.

Dansk Outlet, der startede i 2004, har ud over forskellige kendte mærker også sine egne brands.

Syn på livet

Laila bor i dag i Løkken. Hun forlod Sjælland og kom hjem til Vendsyssel, da hun i 2008 blev ramt af kræft i underlivet, og hun hurtigst kunne komme i behandling på sygehuset i Aalborg.

Laila Munkholm Collett stammer fra Skagen og elsker Vesterhavet. Foto: Dansk Outlet

- Det har gjort noget ved mit syn på livet, min mor og far døde af kræft, fortæller hun og uddyber:

- Jeg elsker havet og naturen, og så har jeg mine søskende og en nevø i Skagen, som jeg gerne vil være tæt på, forklarer Laila, der også har en søn selv samt en bonussøn med tre børn.

Laila har gjort det til en vane, at hun mediterer og dyrker yoga en time hver dag.

Dansk Outlet åbner i Brønderslev onsdag 31. maj kl. 8, hvor der ud over gode tilbud også loves hoppeborg til ungerne og gratis pølser i weekenddagene.