Lander største ordre nogensinde: - Jeg er hamrende stolt

HJØRRING:Direktøren betegner det som en "mindre virksomhed", og målt på kvadratmeter og antal medarbejdere kan man fristes til at give ham ret.

De 28 ansatte er fordelt på knap 2500 kvm kontor og produktionshal.

Men inden for sit felt er JS Proputec en af de helt store spillere. Frem til 2008 havde virksomheden tilmed patent på de pumper, der bliver fremstillet i den nordjyske by.

Nu har virksomheden landet den største ordre i hele dens 41-årige historie.

Flere kollegaer på værkstedet

Sidste år var et rekordår på både omsætning og fortjeneste for JS Proputec, men allerede få måneder inde i 2023 tegner det til at blive et endnu vildere år for Hjørring-virksomheden.

For den har netop fået en kæmpe ordre på 30 millioner kroner fra Tyskland.

- Vi har to måneder inde i året nået 70 procent af vores budgetterede omsætning for hele året. Det er fuldstændig unormalt for os, lyder det fra adm. direktør Anders Rytter Madsen.

Da han endelig kunne sætte sin underskrift på kontrakten med tyskerne, var det kulminationen på mange måneders arbejde.

- Vi har brugt rigtig lang tid på at lave hele designet og kalkulere. Så det er jo fantastisk, når sådan noget lykkes.

Det betyder, at JS Proputec står overfor et travlt år, og det bliver derfor nødvendigt med flere kollegaer.

- Vi har ansat en projektleder, og så regner jeg med, at vi skal have et sted mellem 8-12 mand mere ude i værkstedet, siger Anders Rytter Madsen.

Hjørring-virksomheden kunne i 2021 fejre et rekordgodt regnskab, og ifølge direktøren ser regnskabet for 2022 endnu bedre ud. Arkivfoto: Bente Poder

Worldwide virksomhed

Virksomhedens speciale er at producere lamelpumper til håndtering af biprodukter fra fødevareindustrien. Men ambitionen er at levere komplette løsninger til kunderne.

- For tre år siden havde jeg sagt, at vi var en pumpeproducent. Nu laver vi udstyr indenfor fiskeri og slagterbranchen, forklarer direktøren.

JS Proputec har en eksportrate på 95 procent. Især Nord- og Sydamerika samt Vesteuropa aftager mange af pumperne, men virksomheden har også kunder i Australien og New Zealand.

- Vi er worldwide, hvad det angår, siger Anders Rytter Madsen, der fortæller, at JS Proputec har en ambition om at komme ind på to nye markeder hvert år.

Og her kan den store tyske ordre være med til at åbne nye døre.

- Når vi lykkes med det her projekt, vil vi jo få et navn i branchen. Og det at vi internt i huset får lært at sælge komplette løsninger i stedet for at sælge stand-alone pumper, kan blive rigtig, rigtig spændende, siger direktøren.

Han er beæret over at få muligheden for at vise, hvad virksomheden er i stand til.

- Jeg er hamrende stolt over, at vi bliver spurgt. Det vil sige, at det har jo lykkedes os at få fortalt, at vi kan lidt mere, end det vi måske har været kendt for tidligere.

Endnu et rekordår

I regnskabet fra 2021 fremgår det, at JS Proputec havde en bruttofortjeneste på 14,4 millioner kroner, og selvom tallene for 2022 ikke er offentliggjort endnu, oplyser Anders Rytter Madsen at "2022 blev et rekordår både på omsætning og indtjening."

- Vi har cirka 30 procent vækst i vores omsætning i forhold til året før. Så det er jo positivt, siger Anders Rytter Madsen, der har været i virksomheden siden 2016.

I al den tid har han kun oplevet fremgang.

Han fortæller, at JS Proputec i gennemsnit er vokset 18,8 procent om året de sidste syv år. Og den store ordre til Tyskland vil formentlig komme til at bidrage godt til den statistik.