Dyr fodfejl: Landmand får kæmpe millionregning for at “snyde” slagteri for svin

BRØNDERSLEV:Svineavler og biogasproducent Jan Ulrich må hoste op med 18,8 mio. kr., efter at han er kommet til at “snyde” Danish Crown for svin.

En helt vild bod, synes Jan Ulrich.

- Det er en bod, der kunne tage livet af mange, mener han.

- Men det tager sgu ikke livet af mig!

Selve boden til Danish Crown lyder på 14,5 mio. kr., men den samlede regning er oppe på 18,8 mio. kr. inklusive sagsomkostninger, efter at Jan Ulrich har tabt en voldgiftssag, som han selv startede.

Søn startede virksomhed

Jan Ulrich erkender, at han har begået en fodfejl, men påberåber sig, at han ikke gjorde det med overlæg.

Han var simpelt hen ikke opmærksom på sin leveringspligt til Danish Crown, og det lyder måske mærkeligt, men baggrunden for sagen er også lidt snørklet.

Tilbage i 2017 startede Jan Ulrichs søn, Christoffer Ulrich, sin egen svineproduktion i selskabet CU Landbrug og begyndte at levere slagtesvin til slagteriet Tican.

Samme år overtog Jan Ulrich en økologisk slagtesvineproduktion, der leverede til Danish Crown. De to virksomheder havde intet med hinanden at gøre.

Leveringspligt fulgte med

Men i en periode genindtrådte Jan Ulrich i CU Landbrug og stod som ejer i 16 måneder. I denne periode fortsatte Jan Ulrich med at levere sin økosvin til Danish Crown, mens svinene fra CU Landbrug fortsat blev leveret til Tican.

Det gik ikke op for Jan Ulrich, at hans personlige leveringspligt til Danish Crown fulgte med over i CU Landbrug - i henhold til Danish Crowns regler.

Sønnen er for længst tilbage i CU Landbrug som eneejer, men i løbet af de 16 måneder, Jan Ulrich stod som ejer, leverede CU Landbrug 86.059 slagtesvin til Tican. Da Danish Crown opdagede det, kom de med kravet på 14,5 mio. kr. svarende til 15 % af den omsætning, slagteriet gik glip af.

Dropper økosvin helt

Jan Ulrich lægger ikke skjul på, at han ikke længere er venner med Danish Crown.

- Nej for H! Nu skal jeg bare ud af det pis. Jeg leverer til Danish Crown til 1. maj, så er jeg ude, siger han.

Han har bestemt sig for at droppe produktionen af økologiske slagtesvin helt.

- Økosvinene var bare en lille nicheproduktion. Jeg har et kæmpestort landbrug med 2000 hektar planteavl, og 150.000 almindelige slagtesvin - som jeg leverer til Tican, fortæller han.