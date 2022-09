Landsby i krise: Skole, børnehave og købmand truet af lukning

RAVNKILDE: "Vi hænger i, alt det vi kan, men vi kan desværre ikke udstede garantier for, at vi fortsat kan drive købmandsbutik i Ravnkilde."

Sådan lød den hårde besked, som købmand Hanne Degn i sidste uge gav Ravnkildes borgere.

Ligesom resten af landets købmænd rammes hun i øjeblikket hårdt af de høje elpriser.

For august lød regningen på svimlende 86.000 kroner, hvilket betyder, at butikken skal finde omkring 65.000 kroner mere end august sidste år.

Det er ikke kun købmanden, der er truet af lukning. - Det giver mig søvnløse nætter, siger Hanne Degn. Foto: Martél Andersen

- Det er helt vanvittigt! Vi skal nok klare den her måned, men hvis det fortsætter, er jeg spændt på, hvor længe vi kan holde til det, siger Hanne Degn og forsikrer, at de i forvejen har lavet alle de sparetiltag, de kan.

- Vi har gjort alt fra at smide impulsfrysere ud til at slukke for alle vores køleskabe med øl og vand i, forklarer hun.

Indsamling

For at advare byens borgere om situationen lavede hun derfor Facebook-opslaget. Opslaget har efterfølgende givet mange reaktioner, hvoraf flere foreslår at starte en indsamling til gode for købmanden.

- Jeg er meget taknemmelig for den store opbakning og de mange forslag, der er kommet. Hvis vi skal kunne løse det, er det nok desværre sådan en slags støtte, vi må ud i, selvom det virkelig ikke huer mig, siger Hanne Degn.

Det er nemlig ikke første gang, at byens borgere tager kærligt hånd om købmanden. For fem år siden stod Hanne Degn ærligt frem og fortalte om den økonomiske krisesituation, som butikken stod i på daværende tidspunkt, hvorefter byen lavede et lån til gavn for købmandens overlevelse.

- Lige siden har vi haft sorte tal på bundlinjen, så vi klager bestemt ikke over vores omsætning længere. Derfor er det mega træls, at vi nu står i den her situation. Det vil ærgre mig sindssygt meget, hvis udefrakommende faktorer som elpriser skal få os til at dreje nøglen, siger hun.

Lige i tiden er det ikke muligt at købe sig en kold øl eller sodavand hos Min Købmand i Ravnkilde, da man har valgt at slukke kølerne for at spare på strømmen. Foto: Martél Andersen

Hånden på kogepladen

Hanne Degn er nu gået i gang med at undersøge mulighederne for at starte en indsamling.

Indsamling eller ej, så går hun stadig og frygter for, om den næste regning er endnu højere end den, hun netop har betalt. Men allermest frygter hun for hele byens overlevelse.

For udover købmandens usikre fremtid, står skolen og børnehaven også på meget usikker grund. En lukning af Ravnkilde Skole og/eller Børnehave er nemlig stillet som forslag til budgetforhandlingerne i Rebild Kommune.

Koblingen af de tre mulige lukninger bekymrer Hanne Degn meget og giver flere søvnløse nætter, fortæller hun.

- Skole, børnehave og købmand er tilsammen hele byens livsnerve. Hvis vi (red. købmanden) bliver nødsaget til at lukke, og politikerne beslutter sig for også at lukke skolen og børnehaven, ser det sort ud, siger hun.

- Vi står med hånden på kogepladen. Det vil gøre det meget svært at tiltrække nye tilflyttere, og så får jeg svært ved at se, hvordan byen skal overleve.