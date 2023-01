Landskendt familiefirma solgt for millionbeløb

NØRRESUNDBY:Det er en gigant indenfor branchen, der har opkøbt det delvist familie-ejede firma, Dansk Bilglas, der har hovedsæde i Nørresundby.

- Pludselig bankede de på døren. I stedet for at slås med dem om markedet flere år endnu, slog vi til. Vi synes, det var et godt tilbud, og de er et rigtigt godt match, siger Vagn Mølbjerg Larsen, nu tidligere medejer af Dansk Bilglas og nuværende indkøbs- og logistikchef samme sted.

Dansk Bilglas har siden etableringen i 1964 levet af at reparere og udskifte bilruder. Det har 23 værksteder og 30 mobile enheder i hele landet og er næststørst på det danske marked.

Nu er selskabet solgt til svenskejede Cary Group A/S, der er blandt Europas største i branchen med afdelinger i ni lande og flere end 1500 ansatte.

- Købet betyder, at vi styrker vores markedsposition i Danmark og den nordiske region. Vi er markedsledende i Sverige og bliver nu en af de førende i Danmark, siger Anders Jensen, adm. direktør, Cary Group, i en pressemeddelelse.

Begge parter ønsker at hemmeligholde salgsprisen, men der er tale om et anseeligt millionbeløb.

Eneste der tjente penge

Dansk Bilglas var ejet af den store franske industri-koncern Saint-Gobain og det familieejede selskab Olav Mølbjerg Larsen Holding.

Det danske marked for bilglas var før købet domineret af tre spillere, der alle tilbyder landsdækkende reparation af bilruder på stedet eller på værksted: Carglass (180 ansatte), Dansk Bilglas (80 ansatte) og Ryds Glas (20 ansatte), der er ejet af Cary Group A/S.

Dansk Bilglas er næststørst på markedet for udskiftning og reparation af bilruder i Danmark. Efter opkøbet har selskabet 100 ansatte over hele landet. Du kan enten få repareret skaden på stedet eller på værksted. Foto: Henrik Bo

Svenskerne har siden 2017 via Ryds Glas forsøgt at få fodfæste på det danske marked. Det har kostet en økonomisk lussing på ni millioner kroner.

Den største spiller i den danske branche, Carglass, har siden 2017 tabt i alt 15 millioner kroner. Dansk Bilglas har et samlet overskud på seks millioner i samme periode og er dermed den eneste, der samlet set har overskud i perioden.

Godt med én ejer

Ryds Glas er er i færd med at blive lukket ned. Deres ansatte bliver overført til Dansk Bilglas. En håndfuld værksteder, blandt andet et i Viborg, lever videre under Dansk Bilglas, der kommer op på i alt 28 værksteder og 100 ansatte efter opkøbet.

Direktør Peter Stig Christensen glæder sig over den nye ejer.

- Vi havde en stærk ejerkreds, men med den nye ejerkreds, der lige som os har store ambitioner, kan vi sætte ekstra tryk på vores udvikling. Vi kan allerede nu se en forskel, fordi vi samarbejder tæt med vores søsterselskaber ude i Europa og drager nytte af hinandens erfaringer og fælles indkøb, siger Peter Stig Christensen.

Hurtigere levering

Dansk Bilglas står stærkere end nogensinde vurderer direktøren.

- Vi ser meget lyst på fremtiden. Vi har taget markedsandele de seneste år. Det bliver vi ved med, siger Peter Stig Christensen, Dansk Bilglas.

Peter Stig Christensen har været direktør hos Dansk Bilglas i tre år. Han ser lyst på selskabets fremtid. Foto: Henrik Bo

En af årsagerne til, at Dansk Bilglas får flere kunder er også den stigende mængde sikkerhedsudstyr i bilerne, som hænger sammen med forruden. Det kræver ifølge direktøren større viden og erfaring end for bare få år siden.

Dansk Bilglas laver p.t. op mod 200 rudeskift om dagen.