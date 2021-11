Russer skal i fængsel: Spionerede i Aalborg

NORDJYLLAND:Han håbede på frifindelse, men Vestre Landsret har vurderet, at en herboende russisk statsborger er skyldig i at have spioneret mod den nordjyske brændselscellevirksomhed SerEnergy og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Landsretten har onsdag stadfæstet en dom på tre års fængsel og udvisning til manden for spionagen.

Det fortæller sagens anklager, vicestatsadvokat Torben Thygesen, til Ritzau.

Fremmede magter

Spionagen skulle have stået på over en årrække, men det er småt med oplysninger om sagen, der noget usædvanligt er blevet behandlet for lukkede døre. Det samme gjorde sig gældende i byretten.

- Der vil uvægerligt komme oplysninger frem om særlige efterretningsmetoder, både konkret i denne sag og generelt, der vil betyde noget for Danmarks forhold til fremmede magter og særlige hensyn til disse, lød det fra dommer Helle Dietz ved Retten i Aalborg i marts.

På grund af dørlukningen ønsker anklageren heller ikke gå ind i, hvad der er kommet frem under retssagen, hvad den russiske mand nærmere bestemt er dømt for, hvordan han forholdt sig til anklagerne, eller om der var enighed i landsretten om udfaldet.

Han vil heller ikke fortælle, om forsvaret vil forsøge at få den hemmeligholdte sag for Højesteret.

Nægtede sig skyldig

I byretten nægtede manden sig skyldig, og hans daværende advokat fortalte, at de ankede dommen til frifindelse.

Foruden de tre års fængsel blev han udvist af Danmark og har fået et forbud mod nogensinde at rejse ind i landet igen.

Sagen kom først til offentlighedens kendskab den 9. december sidste år, hvor anklagemyndigheden sendte en kort pressemeddelelse ud om, at manden var blevet anholdt fem måneder forinden.

Samme dag kom det frem, at russeren havde været ansat hos SerEnergy, der har base i Aalborg. Teknologivirksomheden udvikler blandt andet brændselsceller, der kan omdanne brint til grøn energi, og SerEnergy bekræftede mandens ansættelse.

- Chokerende

- Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, skrev virksomheden dengang i på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang, der er blevet afsløret russisk efterretningsvirksomhed på dansk jord.

I 2012 blev en finsk professor fra Københavns Universitet dømt for at give den russiske efterretningstjeneste FSB oplysninger.

Dels gav han russerne sikkerhedspolitiske vurderinger, og del gav ham dem navne på de af sine statskundskabsstuderende, som han vurderes, at russerne kunne have held til at rekruttere.

Den finske professor blev idømt fem måneders fængsel.

SerEnergy i Aalborg er nu overtaget af den amerikanske virksomhed Advent Technologies.

/ritzau/pw

