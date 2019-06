Landsretten: OW Bunkers Singapore-direktør skal fem år i fængsel

NØRRESUNDBY: Vestre Landsret har skærpet straffen over Lars Møller fra halvandet til fem års ubetinget fængsel i sagen om en kæmpekredit til en oliekunde, som løb løbsk på en katastrofal måde.

Det skyldes, at landsretten i modsætning til byretten i Aalborg mener, at han har begået mandatsvig som direktør i OW Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading, der lå i Singapore.

Det er specialanklager Marie Tullin fra Bagmandspolitiet meget tilfreds med.

- Der er fremlagt de samme beviser under byretssagen som i landsretten. Men i modsætning til byretten, så har landsretten været enig med os i, at Lars Møller har begået mandatsvig. Jeg er naturligvis meget tilfreds med, at landsretten har delt vores vurdering af beviserne i sagen, siger hun.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Møllers to forsvarere Anders Nemeth og Arvid Andersen.

Lars Møller bliver også frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab.

Landsrettens dom kan kun komme for Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet siger ja.

Højesteret kan i givet fald kun tage stilling til strafudmålingen. Skyldsspørgsmålet er endelig afgjort med landsrettens dom.

Lars Møller ankede byrettens dom til landsretten, fordi han ville frikendes.

Fredagens dom svarer til Anklagemyndighedens påstand i ankesagen, som var den samme som under sagen i byretten.

Een af landsrettens seks dommere i sagen stemte for, at Lars Møller kunne nøjes med 4,5 års fængsel, mens resten stemte for de fem år.

Straffesagen mod Lars Møller er den eneste strafferetlige udløber af konkursen i OW Bunker og DOT.

Der er anlagt flere civile erstatningssager i kølvandet på OW Bunker-koncernens konkurs i november 2014.