Lars fra Hjørring opbygger globale brands - nu skal han gøre det igen

NORDJYLLAND:Lars Silberbauer er en travl mand i øjeblikket. Da Vigeur møder ham, skal han lige nå at spise før næste fly på vej mod først et oplæg i Sverige og så sin nye arbejdsgiver Nokia i Finland, inden han skal retur til kontoret i London.

Han har accelereret LEGO fra nulpunktet og til at sætte nye standarder for tilstedeværelse på sociale medier, transformeret MTV digitalt og senest flyttet De Olympiske Lege både digitalt og som brand, hvor han under pandemien tog dem fra ’faster, higher, stronger’ til også have et ’together’.

Lars Silberbauer er den slags menneske, der har en plan og kender slutningen, inden han er startet. Nu venter en ny, udfordrende opgave for nordjyden, der voksede op i Hjørring.

Det Nordjyske Mediehus’ nye personlige erhvervsmedie, Vigeur, har mødt ham til en snak om ambitioner, erfaringer og miniguides til både at skabe forandringer og en vild karriere.

