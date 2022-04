Lars Riis skulle være topchef i London. Så sagde han op og flyttede til Klitmøller

KLITMØLLER:Han var på vej hjem fra sit arbejde i den ene ende af London til sit hjem i den centrale del af byen. Det var sidste gang, han var det.

Han havde sagt sit job op og afleveret sin arbejdstelefon.

Sidste gang han sad i toget, blev første gang han kiggede ud ad vinduet fremfor at kigge ned i skærmen. Det blev første gang, han lagde mærke til alt det, der skete udenfor.

Det gik op for ham, da han sad der i toget.

Lars Riis havde arbejdet som indkøbschef i en modekoncern, som årligt omsatte for 28 milliarder dollar og havde 265.000 medarbejdere på verdensplan. Det seneste år havde han fløjet 200 gange til i alt 38 lande.

- Jeg var på hele tiden, siger han.

Han var hurtigt steget i graderne og var for nyligt blevet spurgt, om han kunne tænke sig at komme helt til tops i virksomheden. Hans arbejdsgiver mente, at han havde personligheden og kompetencerne til det på sigt.

- Jeg havde verdens fedeste job og en super god arbejdsgiver. Men jeg begyndte at spørge mig selv: Er det virkelig det, jeg vil med mit liv? siger Lars Riis.

