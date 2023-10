Ledelsen på Hirtshals Havn bliver udvidet med nye ansigter

Antallet af medarbejdere og afdelinger er vokset markant, og Hirtshals Havn arbejder med en ambitiøs strategi for fremtiden. Det er årsagerne til, at havnens direktion nu får to nye medlemmer.

Direktionen i Hirtshals Havn har hidtil udelukkende bestået af CEO Per Holm Nørgaard, men fra 1. oktober er direktionen blevet udvidet med to nye medlemmer. Det drejer sig om "Head of Finance", Anja Vrangager, og "Head of Port Expansion", Niels Kiersgaard, der får titel af henholdsvis CFO (Chief Financial Officer) og COO (Chief Operations Officer).

- Hirtshals Havn har gennemgået en markant udvikling i de seneste år med ansættelse af flere medarbejdere, og vi har øget antallet af afdelinger, som alle har refereret direkte til mig. Samtidig er vi i fuld gang med planerne om en stor udvidelse af havnen, og vi har en ambitiøs målsætning om at blive et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi. Det kræver et stort strategisk fokus, som vi nu får muligheden for at opprioritere, siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn i en pressemeddelelse.

- Jeg er derfor meget glad for, at Anja Vrangager og Niels Kiersgaard vil indtræde i direktionen. Det er to fantastisk dygtige medarbejdere, som jeg har stor tillid til. Udvidelsen af direktionen betyder, at vi både på kort og langt sigt står særdeles stærkt og kan forfølge de forretningsmuligheder, der opstår.

Organisationsændringen indebærer også, at "Head of Communications & Executive Coordinator", Kikki Kongerslev, der fungerer som primær sparringspartner og støtte til Per Holm Nørgaard, skal indgå som en del af det daglige direktionsteam. Hirtshals Havn ser desuden kommunikation som et vigtigt strategisk redskab, og det er derfor naturligt, at kommunikationsindsatsen sker i direkte tilknytning til direktionen.