Leder: Bruger du sort arbejde? Samfundets svageste kan betale regningen

NORDJYLLAND:Vi taler egentlig helst ikke om det i Nordjylland, men det bliver vi måske nødt til at gøre i højere grad fremover. Derfor er der et ubehageligt spørgsmål, som jeg bliver nødt til at stille dig:

Har du fået udført sort arbejde?

Hvis du har, så er du langt fra alene. For en helt ny undersøgelse viser, at hver femte boligejer i Danmark en eller flere gange indenfor de seneste fem år har fået udført arbejde uden regning. Og billedet er ikke bedre, hvis man isoleret betragter Nordjylland.

Undersøgelsen - som mandag blev beskrevet af NORDJYSKE - er foretaget for organisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Og hvorfor er det så lige, at en diskussion om sort arbejde er væsentlig her under coronakrisen?

Jo, i forbindelse med coronakrisen har regeringen nemlig med store hjælpepakker sendt milliarder af kroner ud i samfundet.

Hjælpepakkerne har haft - og har - umådelig stor værdi i forhold til at holde gang i erhvervslivet, til problemerne forhåbentlig er overståede igen.

Men det er også helt sikkert, at regningen på et tidspunkt skal betales.

Det kan i sidste ende betyde et pres på vores velfærdsydelser - og den slags har det med at gå ud over samfundets svageste.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en årrække forsket i netop sort arbejde. Om baggrunden skriver forskningsenheden slet og ret sådan her: ”Det er afgørende for både finansieringen af velfærdsstaten, retfærdighedsfølelsen og for sammenhængskraften, at der betales skat”. Videre konkluderer man, at ”sort arbejde kan være en alvorlig trussel mod velfærdsstaten”.

Problemet er faktisk stort. I 2019 blev det anslået, at værdien af sort arbejde udgjorde omkring 70 milliarder danske kroner årligt.

Mange af arbejdsopgaverne ville muligvis ikke blive udført, hvis det skulle ske med afregning af moms og skat - men det er dog hævet over enhver tvivl, at statskassen hvert år går glip af et pænt milliardbeløb. Og nogle af de penge kunne vi godt bruge lige nu.

Det her handler ikke om, at du skal angive din nabo, for sådan en kultur klæder ikke et samfund.

Men det ville til gengæld være klædeligt, hvis vi alle i langt højere grad retter vores opmærksomhed mod at holde os for gode til udføre eller få udført sort arbejde.

For det handler slet og ret om det ret nye, men allerede lidt forslidte udtryk, ”samfundssind”.

Det er nemlig ikke udtryk for samfundssind at snyde statskassen for skatter og afgifter.