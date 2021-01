Lederskribent: Det er flot, men ikke godt nok

NORDJYLLAND:Egentlig kunne man godt forledes til at tro, at vi kan begynde at ane lyset.

De seneste dage har budt på et faldende antal smittede med coronavirus. 807 ny-smittede var der mandag - og det var dermed tredje dag i træk, at tallet ”kun” var trecifret.

Så den lange række af restriktioner, vi alle er ramt af lige nu, begynder tilsyneladende at have en effekt. Det er i den grad glædeligt.

Og nødvendigt.

For der er formentlig heller ikke ret mange danskere, der har misset, at nedlukningen gør ondt.

Især i erhvervslivet.

I dagens udgave af sektionen ”Erhvervsliv” kan man se en analyse af, hvordan Nordjylland har klaret sig i kølvandet på den første corona-nedlukning i 2020.

Efter et dyk i andet kvartal genvandt nordjyderne og nordjysk erhvervsliv faktisk de økonomiske kræfter i tredje kvartal. Det viser analysen, ”Nordjysk Temperaturmåling”, som er udviklet i et samarbejde mellem Spar Nord, Erhverv Norddanmark og NORDJYSKE Medier.

En af årsagerne var, at privatforbruget steg i kølvandet på den første nedlukning - og noget lignende kan man helt sikkert forvente igen.

Men der skal på det kraftigste advares mod, at det leder hen til en konklusion om, at en nedlukning som den nuværende ikke kommer til at koste noget for samfundet.

For det gør den.

Hidtil har hjælpepakkerne været effektive til at holde hånden under økonomien i Nordjylland. Faktisk har antallet af konkurser - på grund af hjælpepakkerne - været på et unaturligt lavt niveau på det seneste. Men forventningen er ifølge Spar Nord, at det er stilhed før storm.

Det er i den forbindelse også vigtigt at understrege, at virksomhederne ikke får dækket deres fulde tab med hjælpepakkerne. De bliver kun kompenseret.

Derfor udhuler en nedlukning den økonomi, der er til stede i flere af virksomhederne. I nogle brancher er man faktisk i forretningsmæssig forstand presset helt ud på kanten af overlevelse lige nu.

Det sundhedsmæssige vægter - selvfølgelig - stadig højest, og derfor kan en genåbning først træde i kraft, når smittetallene er endnu lavere. Eksempelvis af hensyn til den britiske covid-19-variant.

Så selv om vi ved fælles hjælp har fået smittetallene godt nedad i de seneste dage, så er det ikke godt nok. Smittetallene skal længere ned, og det skal være nu.

Det vil hjælpe nordjysk erhvervsliv - og vel egentlig alle i Nordjylland.