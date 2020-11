Lederskribent: Dette afrikanske eksempel kan gøre gavn i Nordjylland

NORDJYLLAND:Først et spørgsmål: Hvordan hjælper man bedst sultne indbyggere i en fattig afrikansk landsby?

Svaret er - selvfølgelig - at man skal sende nødhjælp i form af mad og drikkevarer.

Men en sandhed er det også, at hvis hjælpen for alvor skal gøre en forskel, er der brug for at tænke større og mere langsigtet.

Så i stedet for at etablere en luftbro med store mængder af drikkevand, kan det på den lidt længere bane give god mening at lære landsbyboerne at grave en brønd. Og i stedet for at sende mad er der fornuft i at lære dem at dyrke afgrøder og at avle kvæg.

Og hvad skal vi så bruge den analogi til i Nordjylland lige nu?

En hel del, synes jeg.

For den nuværende situation - corona-situationen - kan sagtens sidestilles med det afrikanske eksempel.

Der bliver lige nu fra Christiansborg sendt masser af millioner - ja, faktisk milliarder - ud i det danske samfund. Det er der brug for, hvis hånden skal holdes under vores trængte erhvervsliv.

Minkbranchen er måske det mest tydelige eksempel på, at Nordjylland er hårdt ramt. Men også i mange andre brancher gør det ondt.

Man kan godt afværge en del af problemerne ved at give økonomisk kompensation til erhvervslivet i Nordjylland.

Men penge har det med at slippe op, og derfor er det vigtigt at se på, hvad eksempelvis indbyggerne på Gjøl skal leve af i fremtiden. Og hvilke nye indtægtsmuligheder skal der skabes i vores landsdel?

Det oplagte svar er lige nu ikke let at se, men regeringen barslede mandag med et tiltag, der kan hjælpe med at give bud på løsninger.

Som et led i finanslovsforhandlingerne foreslår regeringen at afsætte en ramme på to milliarder kroner i 2021 og 2022 til en lokal omstillingsindsats. Og allerede i oplægget er det tydeligt, at en del af de penge kan hjælpe med udvikling af nye erhvervsfyrtårne i Nordjylland.

Det reelle udbytte er selvfølgelig endnu ukonkret, men tanken er god.

Økonomisk nødhjælp fra staten kan være nødvendigt i nogle situationer, men udvikling af evnen til at klare sig selv har alt andet lige en større værdi.

Det gælder både i Afrika.

Og i Nordjylland.