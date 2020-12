Lederskribent: Julefrokosten er aflyst, men de ansatte skal forkæles

NORDJYLLAND:Masser af firmajulefrokoster er her i 2020 aflyst.

Det er selvfølgelig forbuddet mod at samles mere end 10 personer, der har gjort det nødvendigt.

Situationen - altså aflysningen - har ramt stort set alle virksomheder. Men det er vidt forskelligt, hvordan det forsvundne firma-arrangement efterfølgende er blevet håndteret.

Der er ingen tvivl om, at corona-året 2020 på nogle arbejdspladser har gjort det sværere at tjene penge. Og jeg ved faktisk, at man på den baggrund enkelte steder har valgt at indkassere det beløb, der ellers var afsat til medarbejdernes julefrokost.

Men set herfra er det ikke en smart manøvre.

Man skal nemlig huske, at der særligt i år har været trukket store veksler på medarbejderne.

Mange har i årets løb arbejdet under vanskelige forhold - med eksempelvis en spisebordsstol som kontorplads, med et uvant teknisk setup, og ofte også med mange arbejdstimer til følge. Men de har klaret det.

Desuden har mange af de ansatte i perioder været afskåret fra kollegerne, så på den baggrund er der i år mere end nogensinde behov for en form for julefrokost - eller måske bare lidt anerkendelse fra chefen.

Og set i det lys så kan et sløjfet julefrokostarrangement faktisk koste meget mere, end de kroner man kan spare ved at aflyse.

Den traditionelle danske julefrokost er nemlig et personalegode - på linje med gratis kaffe, frugtordning, rabataftaler og meget, meget mere.

Medarbejdertilfredshed påvirkes af en række forskellige ting - og lønnen er selvfølglig én af faktorerne. Men medarbejdergoder og personalepleje kan også have afgørende betydning, når folk overvejer et eventuelt jobskifte.

Så man skal som virksomhedsleder ikke undervurdere værdien af medarbejderpleje.

I den forbindelse er det faktisk glædeligt at se, at en stribe nordjyske virksomheder har gjort sig anstrengelser for at finde på et alternativ til den aflyste julefrokost.

Et godt eksempel er PM Energi i Brønderslev, der har sendt drikkevarer og juletapas hjem til medarbejderne - og mange andre steder, er der gjort noget tilsvarende.

Jeg har også set tilfælde, hvor julefrokostmaden henover ugen er blevet uddelt i kantinen til de kolleger, der nu er på job - eller hvor medarbejderjulegaven i år er lidt større.

Hos virksomheden Commentor i Aalborg gjorde man - godt nok i sommer - noget helt andet. Her hyrede man Chili Klaus til at holde en online-chilismagning - og havde efterfølgende meget sjov ud af det.

Det handler med andre ord ikke nødvendigvis om prisen på det, man gør for sine medarbejdere.

Faktisk er det vigtigste bare, at man gør noget. Så den måde er det ligesom med julegaver: Det er tanken, der tæller.