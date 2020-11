Lederskribent: Kan du forestille dig, at Fårup Sommerland lukker?

NORDJYLLAND:Corona-situationen har drevet os hen til et sted, hvor utænkelige scenarier pludselig kan blive realistiske.

NORDJYSKE kan i dagens udgave af tillægget Erhvervsliv fortælle historien om, hvor slem sommeren 2020 har været for nogle af de største nordjyske turistattraktioner.

Det er måske ikke så overraskende, at året har været en udfordring - men omfanget er alligevel opsigtsvækkende. Og det bør sætte tanker i gang hos de fleste.

Sammenlagt mister de udvalgte nordjyske topattraktioner nemlig 20 procenter af gæsterne i forhold til 2019. Og et samlet overskud på seks millioner kroner sidste år er vendt til et underskud på ti millioner kroner i år.

Værst ser det umiddelbart ud for Fårup Sommerland, der har måttet notere det værste besøgstal i 20 år - og et underskud på fem millioner kroner.

Og trods det negative er der i den situation faktisk også grund til at glæde sig.

For havde Fårup Sommerland ikke haft så solid en egenkapital, som tilfældet er, havde fremtidsudsigterne for forlystelsesparken været særdeles dystre.

Egenkapitalen betyder heldigvis, at Fårup Sommerland ikke umiddelbart kommer i fare for at lukke. Men hvis der havde været færre kroner på kistebunden, så kunne det have været et tænkeligt udfald af rædselsåret 2020.

De færreste kan forhåbentlig forestille sig et Nordjylland uden Fårup Sommerland, men vi må bare indse, at vi som samfund befinder os på et stadie, hvor corona-virus har vendt op og ned på alt.

Det er ikke alle ting, vi hidtil har taget for givet, som vi fremover kan regne som en selvfølge.

Prøv eksempelvis at lade en tanke falde på et Nordjylland uden shoppingcentre.

Eller Aalborg Lufthavn.

Eller færgeselskaberne.

Eller AaB.

Der er lige nu ikke noget, der tyder på, at nogle af de nævnte er i fare for at lukke.

Men de er alle udfordrede på økonomien.

Situationen kræver hurtige fødder på Christiansborg, og politikerne har også med en lang række af tiltag forsøgt at hjælpe, hvor det er vigtigst og mest nødvendigt.

Men det er også værd at overveje, om man som nordjyde selv kan gøre noget.

Heldigvis kan man i den forbindelse glæde sig over et eksempel fra Aalborg Zoo. Her valgte 17.000 mennesker at donere kontante beløb for at bakke op om attraktionen. Det er noget, vi alle kan lære af. For måske er det faktisk lige nøjagtig nu, der er brug for, at du køber et sæsonkort til AaB’s kampe, et årskort til Fårup Sommerland - eller bare i det hele taget giver økonomisk støtte til hvad, der end er vigtigt for dig.

For hvis du bakker op om Nordjylland, er der større chance for at møde en landsdel, der ligner sig selv, på den anden side af coronavirussen.