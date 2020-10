Lederskribent: Minkavlere har brug for klart signal fra regeringen

NORDJYLLAND:Der er brug for, at regeringen efterlader et mere sikkert indtryk, når det handler om at håndtere spredning af coronavirus på de nordjyske minkfarme. I modsat fald bliver afgrunden i forholdet til de nordjysk minkavlere bare dybere og dybere.

Hvis man skal drage en parallel til foråret og den generelle indsats mod coronavirus, satte Mette Frederiksen (S) dengang ind med meget vidtgående restriktioner. Efterfølgende viste udviklingen, at hun gjorde mange ting rigtigt, når man så på, hvordan det gik i andre lande.

Men i tilfældet med minkbranchen har indtrykket været noget mere usikkert. Når der er blevet analyseret på redskaberne, der er taget i brug overfor minkbranchen, har mange af dem efterfølgende kunnet drages i tvivl.

For det første har det undret både dyrlæger og minkavlere, at man ville slå smittede farme ned, hvor dyrene faktisk igen var blevet raske - og måske resistente.

Endnu mere debat har det skabt, at man indenfor en radius af 7,8 kilometer fra de ramte farme slog helt raske besætninger ned - blandt andet fordi, det efterfølgende har vist sig, at selve grundlaget for den beslutning var højst tvivlsomt.

Men derudover så undrer det også i stor stil, at man har haft meget lidt overblik over effektiviteten hos de hold, man satte til at udrydde minkbesætningerne. Konsekvensen er blevet, at aflivningen af mink går markant langsommere, end hastigheden virussen breder sig med. Med andre ord har man et voksende virusproblem.

Det sidstnævnte har gjort, at man netop har ændret kurs, således at de ramte avlere selv skal hjælpe med aflivningen.

Det er formentlig et godt og vigtigt skridt at tage, men det bidrager også bare endnu en gang til det indtryk af slingrekurs, som man har efterladt i Nordjylland.

Fornemmelsen er, at regeringen og myndighederne hele tiden er tre skridt efter sine egne handleplaner. Dermed lider tilliden til beslutningerne skade hos de minkavlere, som bliver voldsomt ramt på økonomien.

Senest er coronavirussen også spredt til fire minkfarme i Thisted Kommune - og de kan dermed tælles iblandt de 121 ud af 373 nordjyske minkfarme, der nu officielt er smittede. Og dertil rammes så de farme, der ligger indenfor 7,8 kilometer af dem.

Det er åbenbart for enhver, at branchen er sendt til tælling lige nu. I sådan en situation kunne mange minkavlere godt have fortjent et klarere signal fra regeringen. Og specielt har fødevareminister Mogens Jensen fået kritik af minkavlerne for ikke at give det.

Den kritik tilsluttede Venstre sig onsdag ved at forlange, at ansvaret blev løftet væk fra Mogens Jensen - mens partiet samtidig også markerede en generel opbakning til branchen.

Venstre-udmeldingen er selvfølgelig også et politisk spil - men for minkavlerne og for Nordjylland er det hamrende alvorligt.

Minkavlerne har over de seneste år sendt milliarder af kroner til Nordjylland, så det vil være voldsomt skidt for landsdelen, hvis branchen ødelægges.

Minkavlerne har brug for en sikker kurs i den nuværende situation - og helst også et signal fra regeringen om, at der faktisk er en fremtid for erhvervet.