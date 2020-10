Lederskribent: Nordjyske minkavlere bør have fuld kompensation

NORDJYLLAND:Der er rigtigt meget, der er gennemkoordineret og planlagt, når det handler om ministerudtalelser til pressen. Det sørger en hær af spindoktorer som regel for.

Så på den baggrund er det formentlig forkert, hvis man antager, at fødevareminister Mogens Jensen (S) har optrådt kluntet på det seneste.

Men ministeren mener simpelthen - for han har gentaget det flere gange -at nordjyske minkavlere bør have et ”incitament til, at man gør alt for at holde smitten ude af sin besætning”.

Incitamentet er - i ministerens optik - en stor differentiering i den kompensationsordning, som er indført.

Meldingen er hård overfor en branche, der i forvejen ligger ned. Og nok så vigtigt, så tillægger Mogens Jensen også minkavlerne et så stort ansvar for udbredelsen af coronavirus, at de skal straffes økonomisk for det. Og kan man ret beset tillade sig det?

Som stort set alle vil vide, er det i øjeblikket sådan, at tusindvis af nordjyske mink bliver slået ihjel - og på den baggrund er det fuldstændig afgørende for minkavlerne, hvor stor en kompensation de kan få.

Minkavlerne har nemlig på grund af lave skindpriser gennem lang tid været presset økonomisk. Så størrelsen på kompensationen vil i mange tilfælde være udslagsgivende for, om de slet og ret går konkurs.

Ordningen er sammensat på den måde, at avlerne på smitteramte farme kun får en kompensation på 20 procent.

De avlere, der ligger indenfor 7,8 kilometers afstand af de smittede farme, skal også slå deres mink ihjel. Men her er der fuld kompensation.

Minkavlerne på de smitteramte farme er naturligt nok både vrede og frustrerede.

Og følelserne kommer i kølvandet på et forløb, hvor spørgsmålene fra avlerne er langt flere, end de svar som politikere og myndigheder har kunnet give dem.

Mange minkavlere - og dyrlæger - føler sig stadig ikke overbeviste om, at myndighedernes beslutning om at slå minkene ned er den rigtige. Og når det så kombineres med det, der kan ligne en økonomisk ruin, så kan man kun have forståelse for minkavlerne.

Heldigvis er der nu flere politikere, der ikke er tilfredse med den måde, som de nordjyske minkavlere er blevet behandlet på.

Så på den baggrund må man nu klynge sig til et håb om, at der bliver set på yderligere kompensation til avlerne. Det synes vi på NORDJYSKE, er den rigtige vej at gå.

At holde liv i minkbranchen er vigtigt for beskæftigelsen og for indtægterne i Nordjylland.

Så man kunne derfor godt ønske, at Mogens Jensen ville give en hånd til minkavlerne. Det ville give dem en tiltrængt hjælp - og ministeren en bedre fremtoning.