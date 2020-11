Lederskribent om grøn skattereform: Svær balancegang for regeringen

NORDJYLLAND:Det er unægteligt en svær balancegang, som regeringen er i gang med.

Egentlig er selve miljøet på spil, for det handler om, at udledningen af CO2 skal begrænses. Derfor kunne man fristes til at sætte konsekvent ind.

Men hvis der tages for voldsomme redskaber i brug, så risikerer politikerne at gøre mere skade end gavn. Også på erhvervslivet.

Det er baggrunden for det socialdemokratiske udspil til en grøn skattereform, der mandag så dagens lys.

Skattereformen skal hjælpe Danmark i retning af målet: En reduktion af CO2-udledningen på 70 procent i 2030.

Op til mandagens udspil er det fra Klimarådet blev anbefalet at indføre en decideret CO2-afgift, men i regeringen mener man endnu ikke, tiden er moden til sådan én.

En CO2-afgift vil ifølge regeringen ramme skævt - og frygten er, at de virksomheder, der vil blive ramt hårdt - eksempelvis Aalborg Portland - i så fald vil overveje kraftigt, om der er en bedre forretning i at flytte produktionen til udlandet.

Og så vil både miljøet og dansk erhvervsliv blive taberne.

Regeringen har derfor i sit udspil valgt at gå en anden vej. Det sker ved at ville investere 4,5 milliarder kroner i en grøn omstilling og udvikling af erhvervslivet i perioden 2021-2025.

Til sammenligning vil de miljøafgifter, erhvervslivet pålægges i samme periode, kun stige 715 millioner kroner.

Kritikere mener, at udspillet er for uambitiøst på miljøets vegne, men set herfra er der i hvert fald i tankegangen god fornuft.

For som klimaminister Dan Jørgensen (S) eksempelvis siger:

- Det danske vindmølleeventyr er ikke opstået på baggrund af en aggressiv afgiftspolitik. Det er opstået ved, at vi har givet støtte til udvikling af vindmølleerhvervet.

Udspillet vil reducere den danske udledning med 0,5 millioner tons - men skal målet i 2030 nås, skal der findes tiltag, der reducerer med yderligere 16 millioner tons.

Så kritikerne har ret i, at med den kurs regeringen sætter i den grønne skattereform, kan målet virke uopnåeligt langt væk.

Men vi SKAL i mål.

For kommer vi ikke det, så er vi ikke længere det gode eksempel, som vi gerne vil være på verdensplan. Og så vil vi også rent moralsk miste retten til at opponere mod de lande, der er større CO2-skurke end Danmark.

Danmark står nemlig kun for én promille af verdens samlede CO2-udledning, og på den baggrund er et dansk bidrag i form af udvikling af grønne løsninger begavet.

Derfor kan mandagens skridt være fornuftigt - selv om vi er langt fra målet, og at vi stadig må acceptere, at vejen dertil ikke er kortlagt.

Endnu.