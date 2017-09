Legen er ikke god: Lego fyrer 1400

BILLUND: Omsætningen i Lego faldt fem procent i første halvår i forhold til samme periode sidste år, oplyser Lego i sit regnskab.

Bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp kalder det skuffende. Han varsler forenkling af virksomheden, hvis Lego skal fortsætte med at vokse.

Det betyder blandt andet, at Lego skal skære otte procent af de ansatte på verdensplan. Det svarer til 1400 stillinger, hvoraf størstedelen skal skæres inden udgangen af 2017.

Heraf ventes nedskæringerne at ramme mellem 500 og 600 stillinger i Danmark, hvor Lego har i alt 4500 medarbejdere. Det oplyser Lego i regnskabet.

- Vi er meget kede af at skulle lave ændringer, der kan påvirke mange af vore medarbejderes liv, siger bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp, Lego, i regnskabet.

- Alle Lego-kolleger er utroligt passionerede i deres arbejde hver eneste dag, og det er vi dybt taknemmelige for. Desværre er det bydende nødvendigt for os at træffe disse svære beslutninger, siger han.

/ritzau/