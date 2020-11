Lene Espersen bliver bestyrelsesformand for grøn milliardsatsning

Green Hub Denmark er et stærkt offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige forretningsmodeller, storskalatest og demonstration for at tackle klimaudfordringer. Ambitionen er at bidrage til regeringens ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030 og samtidigt tiltrække flere investeringer og skabe flere grønne jobs ved at gøre Nordjylland til den grønne innovations svar på Silicon Valley.

Eksempler på projekter under Green Hub Denmark: Etablering af demonstrationsanlæg for ny teknologi ved Nordjyllandsværket, udviklingen af fremtidens bæredygtige erhvervspark i Aalborg Øst, CO2-fangst og power-to-x-anlæg på Aalborg Portlands fabrik og etablering af verdensførende fjernkølingssystem i Aalborg Øst.

Partnerskabet, som har base i Aalborg, trækker tråde både nationalt og internationalt og er klar med egne investeringer for over 7,5 mia. kroner i grønne løsninger. Partnerne spænder over repræsentanter fra forskning, erhverv og forsyning til forbrugere og den offentlige sektor. Samarbejdet tog oprindelig udgangspunkt i en anbefaling fra Vækstteam for Grøn Energi- og Miljøteknologis om etablering af fysiske platforme med mulighed for at teste flere teknologier samtidigt i fuld skala på tværs af forsyningsområder.

Foruden bestyrelsesformand Lene Espersen består den konstituerede bestyrelse for Green Hub Denmark af direktør for Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen, formand for DI Aalborg Peter Rindebæk, direktør for Himmerland Boligforening Ole Nielsen, konstitueret erhvervsdirektør for Aalborg Kommune Christian Roslev, direktør for Port of Aalborg Claus Holstein, formand for ErhvervNorddanmark Rasmus Haugaard, prodekan ved Aalborg Universitet Jacob Stoustrup, formand for Erhvervsnetværk 9220 Mette Schmidt og direktør for RenoNord Thomas Lyngholm.