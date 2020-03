Lettelse: Virksomheder kan vente med at aflevere deres årsregnskab

NORDJYLLAND:Det nye forbud mod forsamlinger på flere end 10 personer kan i visse tilfælde gøre det umuligt for danske virksomheder at aflevere deres årsregnskab inden for de gældende frister. Nu råder Erhvervsstyrelsen bod på den situation ved en forlængelse af fristen.

Årsregnskabet skal nemlig godkendes af selskabets generalforsamling, og det er ikke i alle virksomheder, at vedtægterne tillader, ejerne alene mødes elektronisk.

Det betyder, at virksomheder med flere end 10 ejere er afskåret fra at holde generalforsamling i den nuværende situation, og derfor ikke kan aflevere årsregnskabet inden for lovens tidsfrist.

Som en del af kriselovgivningen bliver fristen for at aflevere årsregnskabet nu udskudt til otte uger, efter at forbuddet mod at samles flere end 10 personer er ophævet.

For virksomheder, som har færre end 10 ejere, gælder de almindelige frister fortsat.

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomhederne bruger og oplyser om de muligheder der allerede findes for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling, og muligheden for at møde ved fuldmagt og for at brevstemme.