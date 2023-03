Lidl vil åbne mere end 60 nye butikker i Danmark

Dagligvarekæden Lidl vil i løbet af få år åbne over 60 nye butikker i Danmark.

Det siger Jens Stratmann, administrerende direktør i kædens danske afdeling, til Finans.

I dag har Lidl 139 butikker i Danmark, og dermed har den et mål om at nå op over 200 butikker.

Den tyske kæde Aldi meldte ud i slutningen af 2022, at den ville trække sig fra det danske marked. Lidl overtager fire af Aldis butikker og fire af kædens byggeprojekter.

- De indgår i vores strategi om, at vi skal ekspandere for at nå ud til flere danskere. Men trods de store forandringer i markedet holder vi fast i vores egen strategi, siger Jens Stratmann til Finans.

De fire butikker, som Lidl overtager fra Aldi, ligger i Søndersø, Hjørring, Silkeborg og Aarhus.

Der er store bevægelser på dagligvaremarkedet i Danmark i øjeblikket, og også dagligvarekoncernen Coop har for nylig meldt ændringer ud. Den vil samle de tre kæder Kvickly, SuperBrugsen og Irma i en kæde med navnet Coop.

Det betyder blandt andet, at nogle af koncernens Irma-lejemål i hovedstadsområdet bliver ledige.

Men det vigtigste for de nye Lidl-butikker er, at de kan klare sig økonomisk. Det slår Mads T. Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl Danmark, fast.

- En nyåbning må passe ind vores lagte mønster for landet. Selvfølgelig er vi klar til at afvige, hvis der er basis for en god handel, men vi har et landkort, som vi er fokuseret på.

- Vi køber ikke tabsgivende omsætning for at forsvare vores markedsposition, siger han til Finans.

De nye butikker skal samtidig sørge for, at Lidl bliver bedre repræsenteret i hele landet.

/ritzau/