Lidt flere kvinder i ledelsen

NORDJYLLAND: NORDJYSKE Medier har endnu en gang opgjort antallet af kvinder og mænd på direktør- og bestyrelsesposter i de største nordjyske virksomheder, og resultatet viser igen fremgang for kvinderne.

Den aktuelle måling viser, at 149 ud af i alt 172 direktører og bestyrelsesmedlemmer i de 20 største nordjyske virksomheder er mænd, mens der altså er 23 kvinder.

Det repræsenterer ikke umiddelbart noget kvantespring i forhold til 2015, da NORDJYSKE Medier sidst tog bestik af kønsfordelingen, og hvor scoren var 141-17 (i 21 virksomheder).

Ruth Emerek, professor emeritus og fra 2000 til 2015 medlem af EU-kommissionens ekspertnetværk om køn og beskæftigelse, er ikke imponeret.

- Der er bestemt plads til forbedringer, især for den store del af virksomhederne, der ikke har kvinder i bestyrelserne, men også for de virksomheder, der har kvinder i bestyrelsen. Fra en kønspolitisk vinkel må man sige, at det er for dårligt, at der ikke er flere kvinder i bestyrelserne, da kvindeandelen af beskæftigede i Danmark er næsten 50 procent, bemærker hun.

