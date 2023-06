10.000 biler kører forbi hver dag: Nu åbner et nyt, kæmpe supermarked

Torsdag morgen kunne borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) klippe snoren over til Thys nyeste dagligvarebutik.

Den nye, store Rema 1000 ligger ved Sundby Sø midt i Vilsund by. En by med kun omkring 400 indbyggere, der altså nu har fået en stor, nybygget dagligvarebutik.

- Det er en stor ære at stå her og klippe snoren i dag, for det er virkelig lokalt. Det er lidt sjovere at stå i Vilsund og klippe en snor, end det er i for eksempel Thisted eller andre steder, sagde borgmesteren, der selv bor i Sundby Thy og får Rema-butikken som nærmeste indkøbsmulighed.

- Jeg kan huske dengang, der var to eller tre købmænd i Vilsund, men byen har haft mange år uden en dagligvarebutik. Jeg tror, det er i hvert fald 10 år siden, vi begyndte at snakke om at få en butik til byen, og der har været bump på vejen, sagde han, med henvisning til den lange proces, hvor butikkens ind- og udkørsel skulle planlægges i samarbejde med Vejdirektoratet.

Købmand Laurits Engholm (tv) og borgmester Niels Jørgen Pedersen (tv) sagde et par ord på den røde løber, inden snoren blev klippet over og butikken officielt indviet. Foto: Bo Lehm

I første omgang var ønsket, at butikken skulle få ind- og udkørsel på Vilsundvej, men det afviste Vejdirektoratet, der heller ikke ønskede at etablere et nyt ben i rundkørslen til formålet.

Derfor blev løsningen en ind- og udkørsel via Åsvej - en løsning, der selv i morgentrafikken fungerede upåklageligt, hvor både person- og lastbiler kunne komme ind og ud af den nyetablerede parkeringsplads uden problemer.

Den nye butik ligger måske i en lille by, men den får alligevel et stort opland, med potentielle kunder fra for eksempel Snedsted, Sundby Mors og Sundby Thy. Og så er den placeret ved Vilsundbroen, hvor 10.000 biler i døgnet krydser vandet mellem Thy og Mors.

- Butikken kunne jo ikke have en bedre placering. Det er nok det mest trafikerede sted i Thy, og det er da bæredygtigt, at folk bare kan køre ind og handle, når de alligevel kommer forbi, tilføjede borgmesteren.

For byens udvikling kan værdien af en dagligvarebutik som Rema 1000 ikke overdrives, fastslår Michael Christensen, formand for Vilsund Borgerforening:

- Det betyder rigtig meget for en lille by som Vilsund, både i forhold til bosætning og tilflytning, men også i forhold til de ældre, der får lettere til indkøb. Vi håber, at der også på et tidspunkt bliver mulighed for at opføre ældreboliger i byen, så vi kan fastholde flere af vores ældre borgere, siger han.

Der var lang kø udenfor, inden butikken åbnede kl. 8. Foto: Bo Lehm

Købmand Laurits Engholm er bosat i Vilsunds søsterby Sundby Mors lige på den anden side af Vilsundbroen, og det er en stor fordel, mener Michael Christensen:

- Vi håber, det kan være med til at styrke samarbejdet mellem Vilsund og Sundby, og bringe de to byer endnu tættere sammen.

Hvis fremmødet på åbningsmorgenen er til at dømme efter, så får Rema 1000 en flyvende start i Vilsund, hvor borgerne stod i kø med indkøbsvognene, klar til at indtage deres nye supermarked.

- Det er vildt. Jeg er rørt, ydmyg og taknemmelig over, at vi er blevet taget så godt imod. Det havde jeg ikke regnet med. Vi er virkelig blevet budt velkommen, og det er så fedt, sagde Laurits Engholm, da de første kunder passerede den røde løber og trådte ind ad dørene.

- Vi glæder os til hverdagen. I den lange proces med opbygning af butikken har vi jo ikke haft kunderne med, og i dag kan vi så endelig byde "chefen" velkommen. Der er nemlig kun én chef, når man driver butik, og det er kunden, fastslog han.

Rema åbner i Vilsund