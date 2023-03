Liselotte føler sig snydt og slidt ned af nordjysk plejefirma: - Det var min brændende drøm at arbejde i det her fag

Liselotte Pedersen har været ansat hos Aktiv Hverdag. Hun er irriteret over, at det af direktøren Susanne Anesen nu fremstilles som om, at Aktiv Hverdag på baggrund af en sag i Arbejdsretten er totalt renset. Liselotte er en af dem, der ikke tidligere har fortalt sin historie, men det gør hun nu. Foto: Kim Dahl Hansen