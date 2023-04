HJALLERUP:Den har stået mere eller mindre tom, siden Hjallerup Maskincenter gik konkurs i foråret 2020. Men nu kommer der mere liv i den store bygning igen.

For fredag åbner Bakkens Landhandel 500 kvm butik i bygningen. Bag det nye firma står Anders Vestergaard Larsen, der også har firmaet AV Larsen i det tidligere maskincenter.

AV Larsen reparerer og forhandler landbrugs- og entreprenørmaskiner og har ca. 200 kvm værksted og 500 kvm showroom og lager på stedet. Men nu er der altså nyt på vej.

Anders Vestergaard Larsen er indehaver af AV Larsen og Bakkens Landhandel, der nu begge skaber liv i den store bygning, hvor Hjallerup Maskincenter var indtil for tre år siden. Foto: Bente Poder

- Det kom egentlig af, at jeg en dag snakkede med Anders og fortalte, at jeg manglede en motorsav og ikke rigtig vidste, hvad der var godt. Anders ville gerne hjælpe, og så fortalte han, at han egentlig havde tænkt over at lave noget til park og haver, fortæller Jonas Torp Ottosen fra AV Larsen.

Anders fandt en motorsav af mærket Echo, der er japansk, og tog kontakt til firmaet.

- Så fik vi besøg af en sælger, der viste nogle professionelle havemaskiner, så kom Stiga, så Mascot og så rullede bolden, fortæller Jonas, der egentlig blev ansat som it-ansvarlig, men siden har fået titlen sælger og egentlig er kommet til at lave lidt af hvert.

En rigtig landhandel

Fredag kl. 8 er Bakkens Landhandel så klar til at åbne. Det bliver med Stigas plæneklippere, buskryddere osv., med Echos professionelle save og hækklippere, med værktøj fra Granit, arbejdstøj fra Mascot, skovle, koste og andre redskaber, minilæssere, minitraktorer, ATV'er og udstyr dertil og meget mere.

Fra venstre Jonas Torp Ottosen, Anders Vestergaard Larsen og Anders Faarup Christensen - sidstnævnte skal bestyre Bakkens Landhandel. Foto: Bente Poder

- Det bliver en rigtig landhandel - hvis vi ikke har det, så kan vi skaffe det hjem og formentlig til dagen efter, lover Jonas.

Han glæder sig over, at der nu igen kommer liv i bygningen - og at det er med nogle af de produkter, som man kunne få i Hjallerup Maskincenter.

- Det har vi manglet, for folk har jo skullet køre ud af byen for at få de ting. Det er skønt, at der igen kommer mere liv i Hjallerups nordlige industrikvarter, påpeger Jonas.

Åbningsdagen fejres med åbent hus fra kl. 8-16, hvor bl.a. Stiga og Echo kommer og demonstrerer deres havemaskiner og udstyr. Der vil også være gode tilbud og lidt lækker forplejning.