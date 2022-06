Livestream direkte fra ambulancen: Nordjysk firma leverer teknologien bag

THISTED:Når ambulancen i fremtiden rykker ud til alarmopkald i Norge, kan det blive med livestreaming af video direkte til lægen på hospitalet.

Det er i hvert fald tanken bag et nyt samarbejde, indgået mellem nordjyske Incendium og norske Bliksund, som skal munde ud i en innovativ videoløsning, der kan understøtte de præhospitale tjenester.

Det fortæller administrerende direktør i Incendium Thomas Baun:

- Vores teknologi er oplagt til brug for det her formål, og vi har tidligere deltaget i lignende projekter, så vi er glade for, at vi får muligheden for at medvirke, siger han.

Incendium har siden 2013 arbejdet med live videostreaming for at lave fælles situationsforståelse i brand, beredskab og politi. I 2019 gjorde Incendium sit indtog i sundhedssektoren.

Den nye løsning skal forhåbentlig bidrage til færre indlæggelser, korrekt behandling i tide og til at undgå unødvendig transport, som kan være en belastning for både medarbejdere og patienter.

- Det nye i det her projekt er, at der bliver sendt live-video inde fra ambulancen, hvilket vores teknologi skal understøtte, siger Thomas Baun og fortsætter:

- Det vil sige, at når patienten kommer ind og ligger på båren, så kan der stå en læge på et sygehus og se med, og tale med redderen i ambulancen. Dermed kan lægen bruge sin faglige ekspertise til at rådgive om, hvilken behandling, patienten kræver, og hvilket sygehus, det giver bedst mening at transportere patienten til.

Incendiums video-værktøj Incidentshare skal kombineres med teknologi fra Bliksund, der kan levere sundhedsoplysninger om for eksempel blodtryk i realtid. Dermed får lægen et livefeed med patientens værdier, som så kan sammenholdes med de visuelle informationer, der kommer ind på videoen.

Thomas Baun kan ikke med sikkerhed sige, hvornår den nye løsning er klar til at blive afprøvet i virkelighedens ambulancer, men udviklingsarbejdet er i fuld gang.