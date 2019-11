Løgstørfirma lander hidtil største ordre: Skal bygge 478 studieboliger på Sjælland

LØGSTØR:PensionDanmark og Boligfonden DTU sætter nu gang i et stort boligprojekt i Lyngby med 478 studieboliger.

Som totalentreprenør er valgt Scandi Byg i Løgstør, der er landets største inden for industrialiseret modulbyggeri. Projektet er virksomhedens hidtil største enkeltstående ordre, fortæller Scandi Bygs adm. direktør Thomas Raunsbæk:

- Vi er selvsagt meget glade for at have vundet vores hidtil største ordre, der sikrer et højt momentum i virksomheden også i de kommende år. PensionDanmark er en af Danmarks største bygherrer, og derfor er valget af modulbyggeri og Scandi Byg en vigtig milepæl i udviklingen mod et mere innovativt byggeri, siger Thomas Raunsbæk i en pressemeddelelse.

Alle 478 boliger skal produceres hos Scandi Byg i Løgstør. Når boligerne er bygget, bliver de efterfølgende kørt til byggepladsen på Lundtoftevej 160 i Lyngby, hvor blandt andet fundamentet klargøres sideløbende med, at boligerne er blevet bygget. Det er med til at sikre en markant kortere byggeproces.

De 478 studieboliger skal afleveres i tre etaper, og de sidste boliger vil stå klar til indflytning i sommeren 2021.

Det drejer sig om i alt 17.500 kvadratmeter, der bliver fordelt på otte blokke i fire etager, hvor der også vil blive opført fællesrum og -køkken, vaskeri, sportsfaciliteter mv.:

- Vi har valgt Scandi Bygs modulbyggeri, og da de leverer Svanemærkede boliger som standard, vil de nye boliger som det første byggeri i Danmark både blive bæredygtighedscertificeret til DGNB Guld og samtidig Svanemærket, siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen i pressemeddelelsen.