Løver kaster millioner i nordjysk makkerpar

HJØRRING:To private renoveringsprojekter fik i 2016 Lasse Hald og Daniel Urbaniak til at undersøge markedet for sildebensparketgulve i Polen, hvor Daniel oprindeligt kommer fra.

Det lagde grundstenen til deres fælles virksomhed Urban-Hald, der sælger sildebensparketgulve, microcement og netpuds via internettet og to ubemandede showrooms i Hjørring og Dragør.

Og som netop har sikret sig en millioninvestering fra to "løver."

Lasse Hald og Dan Urbaniak stiftede deres fælles gulvvirksomhed Urban-Hald, mens de arbejdede fuld tid som paramedicinere.

Lasse Hald og Daniel Urbaniak er begge uddannet paramedicinere og havde derfor i opstartsfasen god tid til at fokusere på Urban-Hald mellem døgnvagterne. Som paramedicinere havde de 24-timers vagter efterfulgt af tre dages fri. Og de blev ofte brugt på hobbybyggeprojekter.

Det skabte grundlaget for en succesrig importvirksomhed, der under corona-nedlukningen nærmest eksploderede og i seneste regnskabsår nåede en omsætning på 8,5 millioner kroner - og et resultat efter skat på 1,4 millioner kroner.

Succesen for Urban-Hald fik i seneste afsnit af Løvens Hule Coolshop-medejer Jacob Risgaard og direktør i Blazar Capital Christian Arnstedt til at lægge 2,4 millioner kroner for 30 procent af virksomheden.

Dermed er Hjørring-virksomheden værdisat til otte millioner kroner. Investeringen skal bruges til at øge væksten og åbne endnu flere showrooms rundt om i landet.

- Vores produkter er noget af det bedste, du kan købe, og samtidig ligger vi 20-30 procent under konkurrenterne i pris, da vi køber ind i Polen. Og vi har tilsyneladende ramt et hul i markedet, som vi slet ikke har set toppen af endnu, siger Lasse Hald.

Virksomheden flyttede for nyligt til en ny adresse i Hjørring.

Han kalder investeringen fra Jacob Risgaard og Christian Arnstedt for noget af det største, som han og makkeren Daniel Urbaniak kunne håbe på.

Urban-Hald kort fortalt Urban-Hald sælger materiale til gulve, byggeri og microcement. Ifølge direktør og stifter Lasse Hald skiller Urban-Hald sig især ud ved specialfremstillede produkter og prisniveauet. Det nordjyske firma har kontakter til familieejede fabrikker i Polen, hvilket giver mulighed for at lægge meget specialiserede ordrer. Det betyder, at kunderne selv kan vælge det udtryk, de gerne vil have. VIS MERE

Sildebensparketgulve er traditionelt meget dyre i Danmark, og det at lægge mikrocementgulve er ofte forbundet med professionel håndværkerhjælp og ret dyre materialer.

Urban-Hald har imidlertid lagt intuitive instruktionsvideoer op på hjemmesiden, og det har sammen med de prisvenlige produkter skabt stor efterspørgsel hos de renoveringsivrige danskere.

- Det er genialt at åbne lige netop denne type virksomhed i en tid, hvor så mange danskere har brugt så meget tid på at renovere deres boliger, siger Christian Arnstedt.

Han mener, at Urban-Hald via sine kontakter i Polen har nogle helt særlige forudsætninger for at lykkes.

- Jeg er overbevist om, at vi sammen med Daniel og Lasse kan skabe en virksomhed med mange nye arbejdspladser og øget samhandel mellem Danmark og Polen, fastslår Christian Arnstedt, der selv erhvervede sig 10 procent af Urban-Hald, mens Jacob Risgaard løb med 20 procent af virksomheden.

Urban-Hald er især specialiseret i sildebensgulve og microcement.

Urban-Hald har indtil videre seks fuldtidsansatte på hovedkontoret i Hjørring, hvor Lasse Hald og Daniel Urbaniak står for kontakten til både slutkunder og virksomhedens leverandører i Polen.

Urban-Hald importerer udelukkende FSC-certificerede gulve fra miljøskove i Polen og resten af Europa, og microcement- og netpudsprodukterne fremstilles hos udvalgte producenter i Polen.