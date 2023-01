Lokal brugs indkalder til krisemøde: Det kan ende med en lukning

BIRKELSE:For fem år siden fik Dagli'Brugsen i Birkelse kniven for struben, men byens borgere rykkede sammen, og der blev blandt andet ydet økonomisk støtte og frivillig arbejdskraft, så man kunne bevare den lokale butik.

Nu er kniven igen faretruende nær struben, og derfor indkalder butiksbestyrelsen til borgermøde for at gøre status over situationen.

- Hvis vi er heldige, kommer vi ud af 2022 med et nul, men det er endnu uvist, siger næstformand i bestyrelsen i Dagli'Brugsen i Birkelse, Anders Kaa.

Allerede i sensommeren blev der råbt vagt i gevær, da stigende energipriser truede med at æde et budgetteret overskud. Derfor blev der iværksat en happening i brugsen, hvor strømmen blev slukket for at indikere situationens alvor.

Uddeler Johnny Nielsen slukkede i september for strømmen kortvarigt for at gøre opmærksom på, at de stigende elpriser truer butikkens eksistens. Arkivfoto: Lars Pauli

Siden er trafikken af kunder blevet mindre, og derfor skal der iværksættes en indsats, hvis butikken skal overleve.

- Vi har loyale kunder og en god opbakning fra lokalsamfundet, men vi kan se, at omsætningen er faldet og kundeflowet blevet mindre. Indtil videre bakker COOP op, men de har også meddelt, at formår vi ikke at vende udviklingen i 2023, vil det ende med en lukning, siger Anders Kaa.

- Vi ønsker ikke at tvinge folk til at handle i brugsen. Vi er imidlertid nødt til at sikre, at borgerne har et oplyst grundlag at handle ud fra og gøre dem opmærksomme på, at får vi ikke skabt noget salg, er vi der ikke mere, siger Anders Kaa.

Næstformanden har forståelse for, at forbrugerne er presset på pengepungen på grund af stigende fødevare- og energipriser. Derfor er der lavet særlige tiltag for, at brugsen matcher discountbutikkerne - blandt andet med dagtilbud på eksempelvis mælk.

- Vi drømmer om, at folk køber flere af deres varer i brugsen, og det er afgørende, at det ikke blot er kioskvarer, der bliver købt lokalt, siger han.

Håbet er, at borgermødet vil medvirke til at generere ideer og hjælp til at få genskabt trafik til butikken. For det er afgørende for områdets udvikling, at der er en lokal indkøbsmulighed, påpeger Anders Kaa, der desuden er repræsentant for Birkelse og Ryaa i Landdistriktsrådet i Jammerbugt Kommune.

- Vi har et lokalsamfund, der rummer alt, hvad man har behov for. Vi har busforbindelser, skole, hal, oplevelsesplads, indkøbsmuligheder og ikke mindst et enormt engagement. Pt. har vi mange, der flytter hertil, og vi forsøger derfor at skabe rammerne for at få udstykket flere byggegrunde. Hvis udviklingen skal fortsætte, er det afgørende, at vi ikke mister hverken butik eller skole, siger han.

Borgermødet finder sted 2. februar.