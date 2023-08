Lokal ejendomsmægler opruster gevaldigt

HJØRRING:Der bliver oprustet kraftigt hos en lokal ejendomsmægler.

Boligmarkedet er nemlig i fremgang, og det giver travlhed hos Danbolig i Hjørring. Derfor styrkes forretningen nu med ansættelse af Christian Ejstrup, der desuden indtræder som medindehaver.

Christian Ejstrup arbejdede i forvejen som ejendomsmægler i Hjørring - men da han blev kontaktet af den lokale Danbolig-ejer, Kristian Rask, var han ikke sen til at gribe chancen.

- Da Kristian Rask kontaktede mig for at høre, om vi skulle indgå partnerskab, var det egentlig ikke en svær beslutning. Jeg startede jo mit virke som ejendomsmægler hos Kristian for få år siden, og de værdier både Danbolig og Kristian står for, er værdier, jeg selv vægter meget højt. Det betyder rigtig meget, at kunderne i butikken føler sig værdsatte, og det gælder naturligvis både købere og sælgere, siger Christian Ejstrup i en pressemeddelelse.

- Tingene kan gå stærkt

Ændringerne i ejerskabet træder i kraft med virkning her fra 1. august 2023.

- For godt en måned siden var der ikke planer om at få en partner med i Danbolig Hjørring, men sommetider kan tingene gå stærkt, hvis det føltes rigtigt, og det gjorde det, siger Kristian Rask, der frem til 1. august var eneejer af Danbolig Hjørring.

Ifølge Kristian Rask har butikken ligget blandt de tre mest sælgende ejendomsmæglerbutikker i Hjørring gennem de seneste år.

- Den position har vi store ambitioner om at forbedre. Derfor søgte vi en ny ejendomsmægler, og valget af Christian Ejstrup var helt oplagt, da han passede perfekt til den profil, vi søgte til teamet. At Christian Ejstrup indtræder som partner i danbolig Hjørring, vil helt sikkert give endnu mere medvind til at få tingene til at lykkedes.

Kristian Rask har været i mæglerbranchen siden 2001 og har ejet Danbolig Hjørring siden 2010.

For et par år siden åbnede han Danbolig Frederikshavn sammen med Jesper Bjerg og Claus Houen Dalsgaard, hvilket har givet gode erfaringer med at være flere indehavere om en enkelt butik. Det letter opgaverne en del og giver gode input til beslutninger i hverdagen. Derfor var beslutningen let at tage, da Christian Ejstrup havde et ønske om at blive medejer fra starten.

Styrkes på flere fronter

Det er i øvrigt ikke kun omkring partnerskabet, at Danbolig Hjørring styrkes. Med virkning fra 1. august kan Sara Slavensky Jensen kalde sig for ejendomsmægler, da hun har bestået sin sidste eksamen denne sommer. Dermed har Danbolig Hjørring nu tre uddannede ejendomsmæglere på holdet.

Derudover styrkes ejendomsmæglerbutikken også på markedsføringsfronten. I foråret blev Pernille Thorup Steffensen ansat som marketingkoordinator på deltid, men hun bliver nu - også her fra 1. august - fuldtidsansat.

Det nye partnerskab hos Danbolig Hjørring markeres ved en reception, der finder sted fredag 22. september.