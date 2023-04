Lokale virksomheder kan også blive hårdt ramt

SÆBY:Åh, nej - de stakkels medarbejdere og familier!

Det var det første formanden for Sæby Erhvervsforening, Kim Müller, tænkte på, da han hørte nyheden om, at Danish Crown i Sæby lukker.

Men trods den markante skuffelse, handler det nu om at støtte og hjælpe.

- Vi trækker i arbejdstøjet sammen med Frederikshavn Kommune og vil stå klar med hjælp og rådgivning til medarbejderne. Blandt andet vil vi kontakte vores medlemmer i erhvervsforeningen for at høre, hvilke muligheder, der er ude hos virksomhederne, siger Kim Müller.

Med andre ord handler det først og fremmest om at finde ud af, hvilke virksomheder i området, som mangler medarbejdere og så ellers få formidlet nogle kontakter.

Underleverandører bliver også ramt

Men bekymringerne vender sig ikke bare mod de fyrede slagteriarbejdere.

Gravøl på Sæby Havn i går. Foto: Torben Hansen

Den store arbejdsplads har nemlig et væld af underleverandør, som også bliver ramt på forskellig vis.

- Vi har ikke overblik over situationen endnu. Men da for eksempel Danyard i Frederikshavn lukkede, sagde man, at for hver arbejdsplads, der var på værftet, var halvanden medarbejder beskæftiget "udenfor" i form af leverandører, detailhandel, frisører, bagere, osv, siger Kim Müller, der er bekymret for, at der er lokale virksomheder, som blive "meget berørt" af lukningen af Danish Crown.

Det næste spørgsmål, som melder sig, er de kommende tomme slagteribygninger. Hvad skal der ske med dem?

- Som erhvervsforening vil vi rigtig gerne i dialog med Danish Crown i forhold til at finde en løsning på de tomme bygninger. Det er frygteligt, hvis de bare kommer til at stå øde hen, siger Kim Müller.