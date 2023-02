TV-kunder rammes af store prisstigninger

NORDJYLLAND:Der er store prisstigninger på vej til tv-kunder hos Norlys og Stofa.

Hårdest ramt bliver Stofa-kunder med den store tv-pakke. Fra 1. april i år skal de betale 150 kroner mere om måneden. Det svarer til 1800 kroner mere om året.

Stofa-kunder med den mellemste tv-pakke skal af med 60 kroner mere om måneden, mens prisen for pakkerne Vælg 8 og Vælg Alt hæves med henholdsvis 30 og 100 kroner om måneden.

Til gengæld kan kunderne med de mindste pakker - grundpakkerne - hos både Norlys og Stofa ånde lettet op. Deres priser forbliver uændret, lyder det fra Norlys.

Alt i alt bliver cirka halveden af tv-kunderne hos de to selskaber ramt af prisstigninger.

Det er prisstigninger på sportsrettigheder, der er årsagen, lyder det i en pressemeddelelse fra Norlys.

- De store prisstigninger på sportsrettigheder betyder, at vi står i en situation, hvor vi enten skal tage sportskanalerne ud af vores pakker eller acceptere, at vi er nødt til at hæve priserne for at bibeholde sporten som en del af vores udbud, siger Sune Nabe Frederiksen, der er direktør i Norlys Digital.

Lovede uændrede priser

Selskabets kunder er sluppet for prisstigninger i både 2021 og 2022. Og i efteråret lovede selskabets digitale direktør, at man heller ikke i 2023 ville hæve prisen.

- Mange af vores kunder er i forvejen presset af stigende priser på alt fra energi til dagligvarer. Derfor er det ekstra vigtigt for os, at vi ser verden fra kundernes perspektiv og gør alt, hvad vi kan, for at undgå nye prisstigninger, siger Sune Nabe Frederiksen, direktør for Norlys Digital, tilbage i september til Berlingske.

Men nu er meldingen altså en anden.

Norlys henviser til, at selskabets egne kundeundersøgelser viser, at et bredt udvalg af sportskanaler er afgørende for mange kunder.

- Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde sport i vores tv-pakker. Det betyder desværre, at vi må hæve priserne på de pakker, hvor der er mange sportskanaler. For de største tv-pakker er der tale om store prisstigninger, men det afspejler den fortsatte eksplosion i priserne på sportsrettigheder, siger Sune Nabe Frederiksen.

Samtidig med prisstigningerne udvider Norlys indholdet i de store tv-pakker hos både Norlys og Stofa. Her får kunderne fra 1. marts adgang til streamingtjenesten Viaplay Total. Kunder med mellempakken hos Stofa får fremover adgang til Viaplay Film & Serier.

