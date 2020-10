Lufthavnsdirektør: Hurtigere coronatest ville hjælpe os

NORDJYLLAND:Luftfartsbranchen er hårdt ramt af coronakrisen, og det har Aalborg Lufthavn også mærket.

Passagertallet i lufthavnen faldt voldsomt efter corona-nedlukningen af Danmark i marts, og det fik konsekvenser.

85 medarbejdere i Aalborg Lufthavn måtte for nyligt afskediges. På det tidspunkt havde lufthavnen 282 ansatte, så det var næsten hver tredje ansatte, der blev fyret.

Men efter den forsigtige genåbning af Danmark i foråret blev flytrafikken til og fra Aalborg så småt genoptaget, og passagertallet begyndte at stige måned for måned - indtil september.

Grafik: Aalborg Lufthavn

I august var passagertallet i Aalborg Lufthavn vokset til 55.944 passagerer. Men i september faldt passagertallet lidt igen, nemlig til 53.178 passager.

Rejseaktiviteten faldt specielt i den sidste halvanden uge af september, og det skyldes regeringens anbefalinger om at, man skal arbejde mere hjemme, skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Ønsker high-speed-test i lufthavne

Hvis det var muligt at bruge hurtige coronatest, ville det kunne hjælpe lufthavnen, mener lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

- Både private og ikke mindst virksomhederne holder igen med rejseaktiviteterne. Noget af det, der kunne medvirkende til at lukke lidt op for virksomhedernes rejseaktivitet, er muligheden for adgang til high-speed tests i lufthavnene. Det ville give den erhvervsrejsende mulighed for at afgøre, om man kan møde ind på arbejdet næste dag - uden at udsætte kolleger for smitte, udtaler Søren Svendsen i pressemeddelelsen.

De fleste af passagererne i Aalborg Lufthavn flyver indenrigs. Dem var der 40.825 af i september.