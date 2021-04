Lufthavnsdirektøren jubler: Endelig er vi på dagsordenen

AALBORG:Der var ingen champagnepropper, der sprang i Aalborg Lufthavn, da der tirsdag blev indgået en bred politisk aftale på Christiansborg, som lemper rejserestriktionerne under coronakrisen.

Men tag ikke fejl; aftalen vækker glæde hos lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og hans personale.

- Det er enormt positivt, at der er kommet en aftale i hus, og allervigtigst er det, at der er kommet nogle datoer på. Det giver folk nogle pejlemærker for, hvad der er muligt. Som lufthavn er al rejseaktivitet kærkommen, og vi er klar til at tage imod både ind- og udrejsende, garanterer Niels Hemmingsen.

KLM har længe været en stor operatør i Aalborg Lufthavn. Med lempelserne er der igen håb om rejseaktivitet over landegrænserne fra den nordjyske hovedstad. Foto: Aalborg Lufthavn

Som alle andre lufthavne har også Aalborg Lufthavn blødt under coronakrisen. Lufthavnen var august 2020 igennem en afskedigelsesrunde, hvor 92 medarbejdere mistede deres job, og den nye aftale om at lempe restriktionerne bringer ikke de gode, gamle dage tilbage. I første omgang.

- Hvis du sammenligner med 2019, vil lempelserne og øget rejseaktivitet hen over sommeren ikke bringe os op på det niveau overhovedet. Det bliver ikke fixet "overnight". Det her er en blid optrapning af rejseaktiviteterne, men det stimulerer en vis sikkerhed for, at "jo, vi kommer til at rejse igen". Det bliver et boost for turoperatørerne, og jeg er sikker på, at luftfartsselskaberne også får gang i den, siger Niels Hemmingsen.

Allerede tirsdag, da aftalen om lempelserne var under opsejling, meddelte SAS, at de øger sædekapaciteten på indenrigsruten mellem Aalborg og København.

Niels Hemmingsen glæder sig over, at danskernes mulighed for at rejse ind og ud af landet - både privat og i forbindelse med erhvervsrejser - efter måneder med et rødt verdenskort er kommet på den politiske dagsordenen, og at mulighederne åbner sig i takt med, at stadig flere bliver færdigvaccineret og får et coronapas.

Aalborg Lufthavn har opretholdt trafik på indenrigsruten til København, men den politiske aftale om at lempe på rejserestriktionerne ventes at øge trafikken hurtigt. Foto: Aalborg Lufthavn

- Nu er det "top of mind" for alle medierne, og så bliver det pludselig også det, befolkningen taler om. Folk sidder jo derude og tripper for at finde ud, hvad de skal til sommer. Vi har brugt tiden på at opkvalificere vores medarbejdere, og vi er mere end noget gearet til det her, fastslår Niels Hemmingsen.

Han tiltrådte som direktør for Aalborg Lufthavn i december 2020 - langt inde i coronakrisen, hvor han afløste lufthavnens direktør gennem 12 år, Søren Svendsen. I portrættet herunder kan du lære Niels Hemmingsen bedre at kende: