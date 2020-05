Luftkrig optrappes: Så mange flyafgange kommer der fra Aalborg til København

NORDJYLLAND:Coronakrisen stoppede al ruteflyvning mellem Aalborg Lufthavn og København, men 20. april genstartede SAS sine flyvninger på ruten.

Nu vil SAS skrue op for antallet af afgange fra Aalborg til København og retur. Fra de nuværende to daglige afgange til tre. Det sker fra tirsdag 2. juni, oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Samtidig står to - måske tre - andre flyselskaber klar til også at flyve på ruten mellem Aalborg og København. Fra mandag 8. juni starter DAT med tre daglige afgange fra Aalborg og København tre returflyvninger samme dag.

Og nu har det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines også meddelt, at de starter op med fire daglige afgange mellem Aalborg og København på hverdage med start efter skolernes sommerferie.

- Den ændrede markedssituation gør at, vi klar til at gå ind på ruter hvor vi ser et stort potentiale ud af Aalborg Lufthavn, siger direktør Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines i en pressemeddelelse.

10 daglige afgange - eller måske 13

Som det ser ud nu, kommer der altså hele 10 daglige afgange fra Aalborg Lufthavn til København på hverdage. Og 10 daglige flyvninger retur.

Samtidig har kriseramte Norwegian hidtil fastholdt, at de også vil genoptage sine ruteflyvninger mellem Aalborg og København. På Norwegians webside sælges der flybilletter på ruten med første afgang 1. juli. Den dag er der tre afgange ud af Aalborg, ifølge Norwegians webside.

Hvis det holder stik, vil der altså være helt op til 13 daglige flyafgange fra Aalborg til København og retur på hverdage - med fire forskellige flyselskaber.

Nye ruter til Malaga og Mallorca

Også på udenrigsruterne er der godt nyt for nordjyder. Great Dane Airlines starter ruteflyvninger fra Aalborg Lufthavn til både Malaga og Mallorca. Første afgang til Spanien er 4. juli.