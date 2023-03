Lukkede efter sure smileys og shitstorm: Nu genåbner populært spisested

AALBORG:Det vakte stor opsigt, da den entreprenante iværksætter Toni Jørgensen fortalte, at hans populære madsted lukkede ned.

Det skete efter en tumultarisk periode, der bød på sure smileys, krads kritik og ualmindeligt høje udgifter.

Nu er Toni Jørgensen og Aalborg Streetfood imidlertid klar til at tage imod sultende og tørstende gæster igen.

Lørdag 1. april åbner spisestedet sine døre for den kommende sæson. Det sker i det, der beskrives som "nye omgivelser".

Adressen er dog den samme.

De nye omgivelser dækker over nye møbler flere steder, nye toiletfaciliteter og renovering af flere af event-lokalerne. Det skriver mediet migogaalborg.

Særligt toiletfaciliteterne har været en højprioritet for Aalborg Streetfood, efter Toni Jørgensens spisested modtog heftig kritik for at være "for dyrt og for dårligt".

Kritikken blev startskuddet på en periode med mange negative historier for madmekkaet.

Krads kritik og sure smileys

Derouten tog sin begyndelse, efter at lokalmediet Aalborg:nu besøgte det populære spisested og kvitterede med en negativ kommentar om stedet.

Det skabte stor diskussion på de sociale medier. Størstedelen af brugerne på Facebook var enige i kritikken af Aalborg Streetfood, der blev beskrevet som "for dyrt og for dårligt".

Et fåtal mente, at stedet, priserne og oplevelsen var tilfredsstillende.

Kritikken af spisestedet blev taget alvorligt af indehaveren, Toni Jørgensen.

- Vi tager pointerne meget seriøst, hvorfor vi har reageret med det samme, særligt har vi lagt fokus på toiletfaciliteterne. Vi har allerede holdt et møde med vores personale i forhold til at få højnet standarden, så vi sikrer, at vores gæster kan føle sig velkomne og få en god oplevelse, når de besøger Aalborg Streetfood, sagde direktør Toni Jørgensen i juli til Nordjyske.

Nogenlunde samtidigt fik kun 11 ud af 19 boder hos Aalborg Streetfood en glad smiley ved det dengang seneste kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Hele tre salgsboder hos Aalborg Streetfood fik bøder, mens tre andre steder fik en stram smiley for problemer med blandt andet nedkøling af varer og manglende risikoanalyse.

En af Toni Jørgensens egne madboder, Duck It, fik anmærkninger for manglende vedligehold og skadedyrssikring.

Chokmelding

Alligevel kom det som en chokmelding, da Aalborg Streetfood lukkede ned for resten af 2022 tilbage i oktober.

Årsagen blev begrundet med en blanding af den kradse kritik og stigende råvarepriser.

- Stigende elpriser og fødevarepriser er medvirkende årsag til, at vi takker af for denne sæson, sagde Toni Jørgensen i oktober til Nordjyske.

- Samtidig har vi været påvirket af en shitstorm på de sociale medier tidligere på året, hvor folk syntes, at det var for dyrt at komme herud. Men inflationen havde fået vores råvarer til at stige fra 30 til 300 procent.

Selskabet bag Aalborg Streetfood havde i sin seneste regnskabsperiode, der dækker over 2021, et underskud på 2,8 millioner kroner. Det har drænet egenkapitalen, der nu har oversteget et minus på 3,5 millioner kroner.