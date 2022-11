Lukker fabrik og fyrer de ansatte: - Vi kan ikke få det til at hænge sammen

SKAGEN:En nordjysk fiskefabrik med stolte traditioner er kommet i strid modvind ovenpå beslutningen om at lukke en nyindkøbt fabrik og afskedige de ansatte.

For otte måneder siden overtog Launis, der er ejet af direktør Gert Nielsen og hans to børn, kollegaen Crown Seafood i Esbjerg.

I den forbindelse udtalte sælger Kent Jensen, at det havde været afgørende for ham at sælge til nogen, der ville bevare produktionen i Esbjerg. Og han faktisk forventede, at produktionen nu ville blive udvidet.

Sådan kom det langt fra til at gå.

De cirka 16 ansatte i Esbjerg er netop blevet informeret om, at fabrikken lukker, når årets juleproduktion er overstået. Det skriver JydskeVestkysten.

Over for JydskeVestkysten afviser Launis-ejer Gert Nielsen forlydender om, at det fra begyndelsen var planen med overtagelsen af Crown Seafood blot at få fingre i virksomhedens udstyr og en stor kunde.

- Det har intet på sig. Havde vi haft den plan, kunne vi jo lige så godt bare have flyttet med det samme så. Sagen er, at vi som verden ser ud nu simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen med to produktionssteder, siger han.

Kiggede ind i svært år

Gert Nielsen er tredje generation i familieselskabet Launis, der har produceret fisk siden 1958. Virksomheden har administration i Frederikshavn og fabrik i Skagen, hvorfra der hvert år forarbejdes tonsvis af rejer.

Hvor meget familievirksomheden omsætter for er en hemmelighed, men Gert Nielsen lagde tidligere på året ikke skjul på, at indeværende regnskabsår ikke tegner til at blive prangende.

- Vi kigger ind i et meget svært år på rejesiden. Vi er kommet dårligt fra start, hvilket blandt andet skyldes noget ekstremt dårligt vejr. Det er gået ud over vores tilførsler, og det bliver svært at indhente i resten af året, sagde Launis-direktøren til branchemediet Food-Supply.

Ikke den eneste lukning

Launis fokuserer i dag udelukkende på produktion og salg af rejer. For fire år siden fusionerede selskabet sine aktiviteter på sild, fiskefrikadeller, paté og kaviar med Tenax Sild i Nyborg.

Produktionen er dog fortsat på fabrikken i Skagen.

Crown Seafood er ikke den eneste fiskefabrik, som lukker. For få dage siden meddelte Hvide Sande-virksomheden Vestfisk, at man lukker og må afskedige 20 medarbejdere.

- Jeg har arbejdet i fisk i 43 år, og vi har aldrig haft problemer med vores økonomi. Men Brexit har gjort, at der er færre fisk, og prisen på dem, der er, er steget. Når der ikke er fisk på auktionen i Hvide Sande, skal vi hente dem nordpå. Udgifterne til fragt, energi, emballage og strøm til kølerum og is er eksploderet. Det er faktorer udefra, som vi ikke er herrer over, siger direktør Henrik Schack Nielsen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.