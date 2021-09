Luksusbaby-stiftere sælger ud i stor millionhandel

AALBORG:Den nordjyske børnetøjsvirksomhed Luksusbaby er vokset fra et hobbyprojekt i dagligstuen til en årlig omsætning på over 100 millioner kroner.

Nu har de to stiftere, Ann-Louise Christine Aasted og Morten Grabowski Kjær, solgt 45 procent af virksomheden i en skelsættende handel.

Bag investeringen står ejerne af Coolshop-koncernen, Jacob Risgaard, Mark Nielsen og Anders Holch Povlsen, samt serieinvestor Jan Dal Lehrmann, der er bedst kendt fra tv-programmet Løvens Hule.

Hvor meget de har betalt for 45 procent af aktierne i Luksusbaby er hemmeligt. Men handlen værdisætter virksomheden til et trecifret millionbeløb.

- Vi har tidligere været i dialog med forskellige eksterne aktører, men det har ikke føltes rigtigt før nu. Vi vil gerne holde fast i Luksusbabys evne til agere som en lille butik, hvor kvalitet og god service er altoverskyggende. Det princip hylder vores nye investorer heldigvis, siger Ann-Louise Christine Aasted.

Sådan blev Luksusbaby skabt Luksusbaby begyndte som et barselsprojekt i 2014, da Ann-Louise Christine Aasted gik hjemme med sine tvillinger. Hun syntes, at udvalget af kvalitetsbørnetøj i danske webshops var småt. Derfor grundlagde hun Luksusbaby sammen med Morten Grabowski Kjær i ejerparrets privatbolig på Hobrovej i Aalborg. I dag har Luksusbaby over 160 ansatte og havde i 2020 et overskud efter skat på 10 millioner kroner. Når året er omme, skal et spritnyt domicil på 4.000 kvm. gerne stå færdigt. VIS MERE

Store planer

Hun har sammen med Morten Grabowski Kjær på blot syv år skabt en virksomhed, der i indeværende regnskabsår sigter mod en trecifret millionomsætning og en medarbejderstab på den gode side af 120 ansatte.

Salget af børnetøj- og udstyr sker både online og via to fysiske butikker i Aalborg og Aarhus. Med nye pengestærke medejere bliver Luksusbaby tilført den kapital, der skal til for at fortsætte væksten.

Ikke blot herhjemme, men også udlandet.

- Der findes ikke nogen som Luksusbaby selv på europæisk plan, og derfor glæder vi os til sammen med ledelsen og medarbejderne at udbygge virksomheden med flere butikker og flere lande hen over de kommende år, siger Jan Dal Lehrmann.

Luksusbaby har på nuværende tidspunkt - udover sit danske site - en svensk, norsk, kinesisk og amerikansk hjemmeside.

Men virksomhedens vækst, som for alvor tog fart under corona, har ikke været uden udfordringer. Lagerpladsen er blevet al for trang, men det bliver der snart lavet om på, når Luksusbaby indvier sit nye domicil i Støvring med dertilhørende lager på 8000 kvadratmeter.

Et trumfkort på hånden

Jan Dal Lehrmann overtager 20 procent af Luksusbaby og ejerne bag Coolshop-koncernen 25 procent. Investeringen er med længder den største, de tre investorer har foretaget i fællesskab.

Dermed lægger de og stifterne an til en aggressiv ekspansionsplan, der skal gøre Luksusbaby til en endnu større aktør i ind- og udland.

Selskabet bag Coolshop, Entertainment Trading ApS, fik i foråret et trumfkort på hånden, da Danmarks rigeste mand, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, trådte ind som storinvestor.

Også det bliver en vigtig brik i styrkelsen af Luksusbabys profil i Norden og resten af Europa.

- Vi har brugt det sidste år på at lære vores nye partnere godt at kende, og i den proces er der opnået en helt særlig kemi mellem os. Det er derfor med en god og sund mavefornemmelse, at vi nu afgiver en del af vores lille baby, siger Ann-Louise Christine Aasted.

For den nye medejer Jacob Risgaard er investeringen forbundet med en lille smule ekstra stolthed.

- Luksusbaby er en ægte nordjysk succeshistorie, og de har formået at knække koden til den svære disciplin, det reelt er at sælge børne- og ungdomstøj på nettet. Derfor ser vi selvfølgelig frem til at blive en del af virksomheden og forhåbentlig løfte den til næste niveau, siger han.