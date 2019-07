Lund & Staun A/S konkurs

AALBORG: Lund & Staun A/S har tirsdag til Skifteretten indgivet egenbegæring om konkursbehandling.

- Et ringe 2017 og katastrofalt dårligt 2018 har desværre fortsat ind i 2019 med projekter, som med en i forvejen stram kalkulation, er blevet yderlig forværret, siger udtaler adm. direktør og hovedaktionær Henrik Staun i en pressemeddelelse.

- Dette har ledt til, at vi har udsigt til at have mistet vor egenkapital samt af likviditetsmæssige årsager ikke kan - eller kan forsvare - at fortsætte driften. På den baggrund er vi desværre sat skakmat i forhold til at udføre den plan, som skulle have bragt virksomheden tilbage i sorte tal, fortsætter han.

- Det berører det os dybt, at konkursen medfører konsekvenser for mange af vore trofaste medarbejdere og for en række kreditorer og andre langvarige samarbejdspartnere. Vi er i denne vanskelige situation ”heldige,” at mange af vore større byggerier er meget tæt på afslutning, så vi håber på, at konsekvenserne for vore bygherrer er overskuelige, lyder det fra Henrik Staun.