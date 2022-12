Folk er vilde med deres nytårsmenu: De har sagt nej til mange

BLOKHUS:Et kvart ton kartofler, 120 kilo løg, 130 liter sovs - det er blot nogle af de mængder, der er påkrævet, når medarbejderne på Restaurant Nordstjernen skal forberede 856 nytårsmenuer med fire retter som take away.

- Vi har haft en medarbejder, som har forberedt pommes anna i tre dage, siger Ann Thorhauge Hallager, der sammen med sin mand, Christoffer Hallager, driver stedet.

Restaurant Nordstjernens nytårsmenu består af fire retter - blandt andet rørt laksetartar, langtidsstegt urtekrydret oksestriploin og dessert tapas. De mere end 800 kuverter skal nydes rundt omkring i det nordjyske. Hér, dagen før den sidste dag, hersker det hektisk aktivitet i køkkenet, hvor der knokles for at få laksetatar, oksestriploin, cheesecake m.m. gjort færdige. Foto: Martin Damgård

Indløb der 500 bestillinger i år, var Christoffer Hallager glad. Men det mål var allerede nået i midten af december. Siden er der så føjet yderligere 356 bestillinger til.

- Jeg tror ikke, at stedet nogensinde har leveret så mange menuer ud af huset som i år. Vi har tilmed måttet afvise mellem 50-100 bestillinger de sidste to dage, siger Ann Thorhauge Hallager, der har et bud på rekorden.

- Det er blevet mere populært at få mad udefra, og dertil kommer, at der er tale om en konkurrencedygtig pris. Vi kan desuden se, at kunderne kommer fra et større opland end tidligere, og samtidig har vi en del gengangere fra sidste år, siger Ann Thorhauge Hallager.

Der er blevet bagt mange kager i køkkenet i Blokhus. Foto: Martin Damgård

Det kræver både logistik og et klart overblik at håndtere de mange retter. Udover selve tilberedningen af maden, skal der laves vejledninger, så det er enkelt for kunderne, når de skal gøre klar til middagen. Desuden er det nødvendigt med adskillige mængder af emballage til transport af maden. Og der er brug for alle kræfter til opgaven.

Det kræver et stort overblik, når 856 menuer skal tilberedes. Foto: Martin Damgård

- Der er ti medarbejdere, som arbejder med at lave nytårsmenuer, og de forsætter formentlig indtil klokken et eller to i nat for at blive færdige, siger Ann Thorhauge Hallager, der dog ikke selv skal indtage den fire retters menu nytårsaften.

- Christoffer har fået nok af nytårsmenuen, når han blandt andet har stået og pisket 130 liter portvinssauce. Vi skal i stedet have tapas fra Nordstjernen, griner Ann Thorhauge Hallager.