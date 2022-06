Mads kom med opråb på Facebook - nu er hans café gået konkurs

STORVORDE:Som mange andre har café-ejer Mads Møller Jespersen været presset af de seneste to års corona-nedlukning. Derfor rakte han i begyndelsen af 2021 ud på Facebook i et opslag, hvor han bad de lokale i og omkring Storvorde om hjælp og opbakning, blandt andet ved at fortælle om caféens genåbning med takeaway.

Mads Møller Jespersen har knoklet for at redde Café Mundtøjet, men nu er cafeen taget under konkursbehandling i Skifteretten i Aalborg. Foto: Kim Dahl Hansen

Men det har ikke været nok, for ifølge Statstidende er Café Mundtøjet fra 15. juni nu taget under konkursbehandling i Skifteretten i Aalborg.

- Jeg er ked af, det ikke kunne køre rundt. I disse sommerdage tænker jeg tit på, hvad lidt live musik og øl kunne have gjort for Torvet i Storvorde, siger Mads Møller Jespersen.

En gammel drøm

Café Mundtøjet åbnede i november 2019 og nåede at holde åbent i fire måneder, inden Danmark lukkede ned for første gang.

- I de måneder, hvor vi havde åbent, kunne det køre rundt. Det var ingen guldgrube, men det kunne gå, og det kunne betale udgifterne, fortalte Mads Møller Jespersen til Nordjyske i februar 2021.

Han er uddannet socialpædagog og arbejdede i en periode med utilpassede unge, men det var hårdt for psyken, så da muligheden for at starte en café bød sig, slog han til.

Mads Møller Jespersen har haft to ansatte, som fra december 2020 til februar 2021 gik hjemme på lønkompensation. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det var noget, vi har drømt om i mange år, fortalte han til Nordjyske i februar 2021.

- Derfor stopper jeg heller ikke, før økonomien stopper mig, sagde han dengang.

Desværre har det været for svært at betale de regninger, han stod med i februar 2021, hvor især den udskudte A-skat fra 2020 voldte problemer. Og da hjælpepakkerne lod vente på sig, gik firmakontoen i minus, da han i januar 2021 betalte dobbelt A-skat.

Under anden corona-nedlukning i december 2020 lukkede Mads Møller Jespersen caféen, sendte alle medarbejdere hjem og tog selv et fuldtidsarbejde som socialpædagog. Derfor blev løsningen, at de fra 5. februar 2021 kunne holde caféen åbent for takeaway fra 17-20, indtil restriktionerne blev ophævet i sommeren 2021.