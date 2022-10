Mads og Jonas elsker danske senge: Nu har de rundet en milepæl

AARS:Selv om ens firma er ungt og stadig slås for sin plads i livet, behøver man ikke at gøre alt op i penge.

Derfor var det en festdag, da Mads Degn og Jonas Hald forleden klikkede sig ind på deres egen "Unique Beds" hjemmeside.

Få minutter inden havde de lagt deres helt eget sengemærke op. Og nu kunne de allerede se, hvordan kunders blikke begyndte at klikke rundt på serien "Nature" og dens mange varianter.

- Det var virkelig stort. Vi er jo sengenørder, og det var i virkeligheden det her, det handlede om, da vi ville lave vores eget net-firma: Vores helt eget mærke, stråler 31-årige Jonas Hald.

Den unge senge-duo har prøvet at lægge alle deres erfaringer fra årene i branchen i de nye senge. Nu er de tilfredse med resultatet. Foto: Claus Søndberg

Fordobler i 2022

Det er ikke fordi, firmaet mangler noget at fejre. Det er ikke engang to år siden, firmaet startede aldeles ydmygt i Mads Degns lejlighed i Aarhus. Lejligheden er længst solgt, til dels for at finansiere opstarten af Unique Beds, og starten gik over alt forventning.

Forrige januar solgte de 24 senge, efter at have budgetteret med fire. Og 2021 fortsatte med at overgå deres forventninger. 2022 tegner også til ikke at blive helt ringe endda, selv om duoen nødigt sætter tal på:

- Vores omsætning bliver godt og vel fordoblet i forhold til sidste år, ser det ud til, lyder vurderingen fra Jonas Hald.

En tysk hjemmeside er det også blevet til. Tanker om at udvide til andre lande er der bestemt, for henvendelser kommer fra mange lande. Men først skal Unique Beds have styr på hjemmemarkedet.

Kun dansk

Unique Beds kiler sig ind mellem markedets dyre senge og de noget billigere, man typisk finder i koncerner som IKEA og Jysk. Priserne går fra en 2500 kroner for en børneseng og opefter. Konceptet var åbenbart en god idè - også selv om de tillader sig at være ambitiøse på sengenes vegne:

- Vi vil kun have dansk kvalitet. Vi elsker dansk design og håndværk. Intet ville være lettere end at tage til Polen og få lavet senge der. Men det er ikke det vi vil. Alt hvad vi har i senge, er lavet mindre end halvanden times kørsel herfra. Det hele skal også være bæredygtigt. Og det er det, gør Jonas Hald op på Messevej i Aars.

Lageret med de lette varer har Mads Degn og Jonas Hald skabt ud af en række flyttekasser, som passer perfekt til de fleste varegrupper. Foto: Claus Søndberg

Skulle vokse først

Ambitionerne er også årsagen til, at "Nature" først bliver til noget nu. Stod det til Mads og Jonas havde serien været noget af det første, der var kommet til salg i Unique Beds. Men den slags eksperimenter er der ikke plads til, når man er ny i branchen.

Først skal nytilkommeren vise, at den er seriøs. Og så skal den have en vis størrelse, før de få mulige møbelfabrikker kan og vil tage nyt ind i produktionen. Det er der Unique Beds er nået til i dag.

24 mærker

Da NORDJYSKE mødte duoen første gang for halvandet år siden, kæmpede Jonas og Mads stadig for at få sengefabrikanter til at tage Unique Beds alvorligt. De havde netop overbevist designfabrikken Getama i Gedsted - der blandt andet producerer design-ikonet Hans Wegners møbler - om at de var seriøse nok til at forhandle deres senge. Dermed havde de to sengemærker i stald.

I dag kan ingen af dem på stående fod huske, hvor mange sengemærker de fører. Så er det godt, at man har en computer:

- Vi har 24 danske brands. Og nu sker det også, at vi må sige nej, når nogle spørger om vi vil sælge deres sengemærke, fortæller 25-årige Mads Degn efter en hurtig sammentælling.

Sengeben er selvfølgelig ikke kun sengeben. Her er de af egetræ og fåes i flere forskellige farver. Foto: Claus Søndberg

Kunder kører langt

Hvor der før stod to dobbeltsenge, er otte nu linet op i det anonyme lokale. Et showroom skal der nemlig til selv om de ikke har fysisk butik, har de fundet ud af. Hvor nogle bare bestiller over nettet, kører andre gerne langt for at sikre sig, at sengen er den helt rigtige.

- Vi har haft kunder der er kommet helt fra København for at prøve senge, de vil bestille. Vi kan også lide at have noget direkte kundekontakt ind imellem. Det kan vi godt savne, siger Jonas Hald.

Senge-nørder

De to er rundet af Jysk-koncernen, hvor de begge er udlært og hurtigt fandt ud af, at de svinger godt sammen. Og har samme forestillinger om et sengekoncept, der er godt, bæredygtigt, rimeligt billigt.

Ikke fordi de har drømt om senge siden de var små. Det var først da de hos Jysk kom i sengeafdelingen, at bekendtskabet med lagnerne udviklede sig til noget der allerede ligner en livslang passion:

- Vi er simpelt hen blevet sengenørder. Jeg ved ikke hvor længe, vi kunne fortælle om senge, hvis vi fik lov, smiler Jonas Hald.

Fjedre i en seng er ikke bare fjedre. Det handler om hårdhed og zoner. Spørg selv Jonas Hald eller Mads Degn. Foto: Claus Søndberg

Fire hårdheder

Og nej: NORDJYSKE er heller ikke klar til at sætte et par timer af til at høre om den forunderlige verden af fjedertyper, latex, komfortzoner, sengerammer og materialer. Men lidt mere om "Nature" vil vi godt høre:

- Altså: Vi har fire hårdheder, man kan vælge imellem, hvor de fleste andre senge har to. Blød, mellem, hård og ekstra hård. Og så er ramme og betræk lavet, så betrækket let kan udskiftes, hvis man senere ønsker en ny farve, forklarer senge-nørden.

Faktisk kan man - med en lidt større, men stadig overskuelig operation - udskifte madrassens hårdhed. Men nu nærmer vi os zonen, hvor senge-interesse går over i nørderi. Det skal dog ikke have lov til at stoppe duoens glæde:

- Tænk. vi har siddet her i butikken og designet "Nature" fra bunden af. Madrasser, ben, rammer, hovedgærder, alt! At se det blive til virkelighed - og at nogen interesserer sig for det - det er bare specielt, smiler Jonas Hald med en blanding af ydmyghed og stolthed.